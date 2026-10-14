Nueve militares resultaron heridos tras ataque con drones atribuido al Eln en Chocó

Según el reporte oficial, los uniformados pertenecen al Batallón de Ingenieros Militares 15 General Julio Londoño Londoño y fueron objeto de lo que la institución…

Nueve militares resultaron afectados la tarde de este 14 de octubre de 2026 por la detonación de drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Así lo informó la Décima Quinta Brigada, unidad de la Séptima División del Ejército Nacional.

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Según el reporte oficial, los uniformados pertenecen al Batallón de Ingenieros Militares 15 General Julio Londoño Londoño y fueron objeto de lo que la institución calificó como un “ataque indiscriminado”. De acuerdo con información preliminar, la acción sería atribuida al frente Ernesto Che Guevara del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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El Ejército indicó que los heridos recibieron primeros auxilios en la zona y que serán evacuados hacia Medellín, donde tendrán atención médica especializada.

La Brigada rechazó “que demuestra una vez más el uso indiscriminado de aeronaves no tripuladas cargadas con dispositivos explosivos, las cuales vulneran los derechos humanos e infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

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La institución añadió que las operaciones militares continúan en el departamento para contrarrestar estos ataques y proteger tanto a la tropa como a la población civil. En ese sentido, el Ejército “intensificará las tareas ofensivas en la zona, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de estos actos criminales”.

Un fenómeno que se acelera

El ataque en Chocó se suma a una serie de hechos con drones en el país. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se registra un ataque de este tipo cada 20 horas en Colombia, y los grupos armados han convertido la tecnología comercial en un arma barata que el Estado no logra contrarrestar.

Las cifras de la Fuerza Pública muestran el crecimiento: desde 2023 y hasta el 1 de octubre de 2026 se han presentado 716 ataques con drones, de los cuales 318 ocurrieron en lo corrido de este año. Eso equivale a un evento cada 20 horas, o 8,2 por semana, con un pico en agosto, cuando se registraron 56 ataques.

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La concentración geográfica es alta: el 71 % de los hechos se da en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Respecto a los responsables, el 95 % se atribuye a dos organizaciones: el Estado Mayor Central (Emc), con el 72 %, y el Eln con el 23 %.

Entre los casos recientes, hace unas semanas tres drones kamikaze del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de la disidencia del Emc que coordina alias “Iván Mordisco”, se estrellaron contra el radar aeronáutico 3D de Candelaria (Valle del Cauca). El equipo hace parte de un proyecto de más de COP 370.000 millones para ampliar la cobertura y la seguridad aérea del país. Y el pasado 5 de octubre, otro artefacto de este tipo fue usado para atacar una estación de Policía en Aguachica (Cesar).

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