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“La Interpol nos falló”: fiscal sobre circular roja contra Carlos Ramón González 

En entrevista con El Espectador, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón habló sobre los tropiezos para ubicar a Carlos Ramón González y responde a los cuestionamientos por el caso Ungrd, su relación con el magistrado Vladimir Fernández y el proceso de Nicolás Petro. También revela lo que encontró la Fiscalía sobre los delitos que habría cometido “Calarcá” mientras era negociador de paz.

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Juan David Laverde Palma, María José Medellín Cano y Gustavo Montes Arias
23 de septiembre de 2026 – 08:16 p. m.
La fiscal Luz Adriana Camargo Garzón
La fiscal Luz Adriana Camargo Garzón calificó como una afrenta las versiones que apuntan a que dinero del desfalco a la Ungrd habrían sido usados para comprar su elección en la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Mauricio Alvarado

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Desde hace unos días ha cogido fuerza en la opinión pública la idea de que lo que ocurrió en la investigación de su Fiscalía en el caso por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es comparable a lo que conocemos como el cartel de la toga. Todo por cuenta de una supuesta omisión de los investigadores que no compulsaron copias para investigar a un magistrado de la Corte Constitucional que estaría relacionado con este caso. ¿Qué opinión le merece esa comparación?

A mí me sorprende. Aunque quiero empezar…

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos. jdlaverde9 jdlaverde@caracoltv.com.co

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial. Majomedellinc mmedellin@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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