San Andrés, bajo la sombra de la corrupción: cuatro exgobernadores y sus líos en la justicia

En los últimos años, ningún mandatario de Colombia se había metido de forma tan directa en la discusión sobre los escándalos de corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero este fin de semana, el presidente Abelardo de la Espriella señaló: “Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo”. La advertencia del primer mandatario fue para la…

En los últimos años, ningún mandatario de Colombia se había metido de forma tan directa en la discusión sobre los escándalos de corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero este fin de semana, el presidente Abelardo de la Espriella señaló: “Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo”. La advertencia del primer mandatario fue para la gobernadora, Girley Ordoñez Bowie, y la representante a la Cámara por ese departamento, Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes señaló de estar supuestamente involucradas en hechos irregulares. Sin embargo, la discusión va más allá de ese incidente, pues durante los últimos 14 años las islas han tenido una crisis de gobernabilidad que ha dejado a cuatro exgobernadores rindiendo cuentas ante la justicia penal. Estas son sus historias.

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Nicolás Iván Gallardo Vásquez

1 de enero de 2024 – 3 de abril de 2025

El 3 de abril de 2025, el Consejo de Estado anuló la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador de San Andrés, cargo al que había llegado tras ganar las elecciones regionales de octubre de 2023 por el Partido Liberal. El alto tribunal estudió una demanda de nulidad, sustentada, entre otras pruebas, en un video de un evento político en el que el entonces candidato pedía explícitamente el apoyo a “un amigo”, Luis Torres James, candidato de la alianza del Nuevo Liberalismo, el partido Conservador y Colombia Justas Libres. Esa instancia encontró que el político incurrió en doble militancia porque apoyó a candidatos a la Asamblea que estaban avalados por partidos distintos al suyo.

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Además, la Sección Quinta del Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que investigaran acciones “dilatorias e injustificadas” que presuntamente estarían relacionadas con un interés ilegal de retrasar el proceso que llevó a anular su elección. Para el alto tribunal, la presentación reiterada de recursos como recusaciones en contra de magistrados y la radicación de solicitudes de exclusión de pruebas y hasta una aclaración de la decisión que anuló su nombramiento, que retrasó durante casi un año su salida del cargo. En concepto de alto tribunal, esos recursos “se utilizan de forma reiterada con el propósito de dilatar el cumplimiento de una sentencia”.

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Nicolás Gallardo, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Óscar Pérez

Everth Julio Hawkins Sjogreen

1 de enero de 2019 – 31 de diciembre de 2023

El caso más reciente que involucra a un gobernador se movió en la tarde de este 19 de octubre, con la captura en Barranquilla (Atlántico) de Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador elegido en 2019 por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago. El exmandatario tiene dos procesos penales y uno disciplinario abiertos, todos por presunta corrupción. Uno de ellos está relacionado con una investigación que la Fiscalía adelanta en su contra por extorsión agravada y secuestro extorsivo. Según el ente investigador, se habría aliado con la estructura criminal “Las Salsas Mexicanas” para extorsionar a dos contratistas, exigiéndoles el pago de COP 3.000 millones y así permitirles seguir con sus actividades. Incluso habría participado en la retención de una persona.

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También el pasado 15 de octubre la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Hawkins Sjogreen para que responda en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de tercero. Según el ente investigador, el exgobernador le habría entregado en octubre de 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) un proyecto de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay, que costaba COP 11.125 millones, pese a que esa asociación no tenía la experiencia ni la capacidad para ejecutar la obra. La administración habría desembolsado un anticipo de COP 10.847 millones, pero la obra no se terminó y el detrimento patrimonial sería de COP 4.330 millones.

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El exgobernador Everth Hawkins fue capturado en Barranquilla por hombres de la Policía.

Ronald Housni Jaller (Partido Liberal)

1 de enero de 2016 – 23 de abril de 2018

En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador Ronald Housni Jaller, tras constatar que fue uno de los “cerebros” de un grupo de funcionarios y contratistas que se concertaron para desviar dinero de contratos públicos de la gobernación para su propio beneficio. Según la sentencia, el exfuncionario pedía el 10 % de los negocios y, a través de ese esquema, firmó por lo menos seis contratos a dedo para beneficiar a los empresarios y a él mismo. La condena se conoció, tras un proceso de negociación con la Fiscalía, y tasó la pena que fue de 7,5 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos.

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Ronald Housni Jaller y Aury Socorro Guerrero Bowie, exgobernadores de San Andrés. Foto: El Espectador

Aury Socorro Guerrero Bowie (Partido Liberal)

1 de enero de 2012 – 1 de enero de 2016

Concierto para delinquir. Interés indebido en la celebración de contratos. Cohecho propio. Por esos tres delitos, la Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años de cárcel a Aury Socorro Guerrero Bowie. La decisión se conoció luego de que la exfuncionaria aceptara los cargos formulados por la Fiscalía, que investigó un esquema de corrupción que sirvió para financiar su campaña. La justicia estableció que en 2011 se concertó con algunos contratistas “para recibir apoyo económico de COP 400 millones a la campaña que la condujo a la gobernación del departamento, a cambio de adjudicarles contratos, y estos a su vez retornarle como contraprestación del 10 % del valor de cada contrato adjudicado”.

La investigación estableció que fueron nueve contratos que Guerrero Bowie entregó a dedo a contratistas. Aunque para todos existió una licitación pública o concurso de méritos, el ente investigador encontró que para todos se concertaron los pliegos de condiciones para que los elegidos por la exgobernadora se quedaran con los jugosos negocios. Uno de esos proyectos fue el de la reconstrucción y ampliación de la institución educativa Flowers Hill; la reconstrucción, adecuación y mantenimiento de la institución educativa Instituto Bolivariano (etapa 1), obras que no avanzaron por no contar con los contratistas realmente capacitados para realizar las construcciones y otros trabajos.

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