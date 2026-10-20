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San Andrés, bajo la sombra de la corrupción: cuatro exgobernadores y sus líos en la justicia

En los últimos 14 años, cuatro exgobernadores de San Andrés han sido destituidos de su cargo por estar inmersos en casos de posible corrupción y doble militancia. Las decisiones de la justicia han dado cuenta de la forma en la que, al parecer, los malos manejos de la política han llevado a una crisis de gobernabilidad con graves consecuencias.

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Redacción Judicial
En los últimos 14 años, cuatro gobernadores de San Andrés han salido del cargo por cuenta de decisiones judiciales.
En los últimos 14 años, cuatro gobernadores de San Andrés han salido del cargo por cuenta de decisiones judiciales.
Foto: El Espectador

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En los últimos años, ningún mandatario de Colombia se había metido de forma tan directa en la discusión sobre los escándalos de corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero este fin de semana, el presidente Abelardo de la Espriella señaló: “Aquí no ha faltado plata, aquí ha faltado honestidad. Aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Quiero que sepan que estoy encima. Quiero ser vehemente y claro: Voy a llegar al fondo de todo”. La advertencia del primer mandatario fue para la…

Por Redacción Judicial

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