Para hablar sobre violencia sexual contra las mujeres hay que entender el silencio. Un silencio que paraliza, atraviesa y las somete al dolor. Luego, hay que contemplar el miedo. Un miedo que oprime, sofoca y las reduce. Después, hay que encontrar la herida. Una herida que deja de ser solo física y se instala en lo más profundo de lo que les queda de humanidad. Ludirlena Pérez Carvajal es una mujer que atravesó ese camino y hoy explica que lo último que queda es volver a vivir y recuperar la dignidad. Ese camino también lo ha transitado, a un…

Para hablar sobre violencia sexual contra las mujeres hay que entender el silencio. Un silencio que paraliza, atraviesa y las somete al dolor. Luego, hay que contemplar el miedo. Un miedo que oprime, sofoca y las reduce. Después, hay que encontrar la herida. Una herida que deja de ser solo física y se instala en lo más profundo de lo que les queda de humanidad. Ludirlena Pérez Carvajal es una mujer que atravesó ese camino y hoy explica que lo último que queda es volver a vivir y recuperar la dignidad. Ese camino también lo ha transitado, a un costado, el doctor congolés Denis Mukwege en una lucha incansable por eliminar la violencia sexual contra las mujeres de su país. Su trabajo inspiró a Colombia para construir un hospital exclusivo para las mujeres que han sido agredidas sexualmente.

Ambos, desde su experiencia, hablaron con El Espectador sobre ese insoportable tramo de la vida para las mujeres víctimas. Ludirlena Pérez y el doctor Mukwege, también Nobel de Paz 2018, coincidieron en un evento por los 10 años del Acuerdo de Paz en la Universidad Javeriana convocado por la Jurisdicción Especial para la Paz, víctimas del conflicto armado, y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. En ese espacio también participó el expresidente Juan Manuel Santos, Nobel de Paz 2016, para hablar sobre la importancia de poner a las víctimas en el centro. “Dentro de las víctimas, las mujeres víctimas de violencia sexual son las más víctimas. Son ellas las que más sufren las guerras. Es un crimen atroz que pasa desapercibido”, dijo Santos.

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En el marco del conflicto armado, en el país se han registrado más de 35 mil víctimas de violencia sexual, según datos de la JEP. Y ese número es apenas un estimado. Los casos relacionados a este tipo de agresión van en aumento en 2026. En lo que va de este año, la violencia sexual representó el 60,5 % de todas las violencias contra las niñas. Esto quiere decir que seis de cada diez niñas fueron agredidas sexualmente y dos de cada tres casos ocurriendo dentro de sus viviendas. El reporte también señala que los principales responsables son sus círculos más cercanos: familiares y personas conocidas. En ellos se concentran más del 73 % de los presuntos agresores de las niñas.

Como una acción de reparación a las víctimas de violencia sexual, en Curumaral (Meta), se espera construir un Hospital para la Paz que busca convertirse en un modelo de sanación integral que combina salud física y mental, acompañamiento judicial, memoria y procesos comunitarios. La iniciativa tuvo como referente el Hospital Panzi fundado en 1999 en la República Democrática del Congo por el doctor Denis Mukwege para atender a sobrevivientes de violencia sexual y lesiones ginecológicas graves. En ese lugar las víctimas no reciben solo atención sanitaria, sino también psicológica y jurídica. Desde esa experiencia, el doctor Mukwege ha acompañado a las víctimas de violencia sexual de Colombia, incluso desde antes de la firma del Acuerdo de Paz. Mukwege detalló que más allá de la herida física, hay que curar la herida emocional.

“Más que una herida profunda, la violencia sexual es negar la humanidad de la mujer. Desde el punto de vista médico, las cosas físicas y externas se pueden ayudar a sanar. La atención médica cura las violencias físicas. Pero hay cosas que van más allá, que son las violencias internas, mentales y emocionales que son más difíciles de reparar”, señaló el doctor Mukwege en entrevista con El Espectador. Y agregó: “Por eso lo más importante es devolverle a la mujer su lugar en la sociedad y en la comunidad. Hay que permitir que las mujeres recuperen su lugar porque eso es lo que devuelve su identidad. Las mujeres necesitan recuperar su autonomía y lo más importante es definir los medios para que ellas puedan encontrar ese lugar que ocuparon y que pueden seguir ocupando en la sociedad”.

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Ludirlena Pérez Carvajal reconoce esa herida. Fue víctima de un episodio de violencia sexual que le dejó secuelas físicas y mentales de por vida. “Es una herida que perdurará por toda la eternidad. Muchas veces vemos a una víctima reír, pero simplemente son expresiones, más no sentimos que realmente estemos compartiendo un momento agradable. Muchas veces nos vestimos con centenares de ropa porque queremos ocultar lo que somos o no queremos que se vea el cuerpo para ser violentado. Muchas veces para una víctima de violencia sexual es difícil poder sentir el sabor de un alimento, poder disfrutar algo. Es como si dejáramos de existir aunque nuestro cuerpo esté presente. Yo tuve que reconocer que las cicatrices que tenía en mi cuerpo eran reales y que no eran porque yo las hubiese provocado por cómo estaba vestida, o en dónde estaba, o con quién estaba”, narró en conversación con este diario.

En su trabajo con las víctimas de Colombia, el doctor Mukwege admite que lo que más le sorprendió fue la determinación de las mujeres, su capacidad de lugar y de sobreponerse a la violencia. Cuenta que fueron ellas las que le devolvieron la esperanza y que, cada vez que puede, le recomienda a las mujeres del mundo observar los procesos de reparación de las mujeres colombianas. “Mientras preparábamos el proceso de paz en Colombia con las mujeres, encontré muchas similitudes con la violencia que sufren las mujeres congoleñas. Cuando violan a una mujer y las empalan, lo hacen para crear terror. Un terror a la población. Una mujer que ve cómo empalan a otra, huye, esa es la primera reacción. Y cuando huye deja su tierra y quien explota la tierra es quien cometió la violencia. Buscan destruir su familia, destruir su comunidad, quitarle sus medios de subsistencia”, dijo.

Ludirlena Pérez sufrió ese tipo de violencia y señala que es una práctica de guerra que busca la eliminación, la desaparición de la humanidad de la mujer. “Cuando llego a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, llego con mucho odio, con mucha sed de venganza, con mucho deseo de devolverle a la sociedad lo que en su momento me había dado a mí, que era mucho dolor. Pero ahí encuentro mujeres y hombres con unos procesos que me enseñaron que el camino era construir paz desde el diálogo, desde la reconciliación, desde la juntanza, desde la perseverancia en el sentir”, explicó.

A las palabras de Ludirlena Pérez , el doctor Mukwege agrega: “Cuando las mujeres hablan de dignidad, están pidiendo justicia. Cuando piden justicia, no están pidiendo venganza. No es para vengarse del victimario sino para que se les pueda decir a ellas: ‘no fue tu culpa’. Por eso es importante que la justicia forme parte del proceso. Están pidiendo que se respete su dignidad, que no se las quiten. La justicia hace que la vergüenza recaiga en el perpetrador, en el verdugo, no en la víctima, y así la víctima recupera su dignidad”. Ese ha sido el mensaje que Ludirlena busca replicar en otras mujeres también víctimas de violencia sexual y parafrasea: “La vergüenza tiene que cambiar de bando”.

Para ella, lo más importante de todo el proceso de sanación es romper el silencio porque dice que ese silencio al final se convierte en un aliado de los victimarios y de la sociedad. “Una de las maneras más prácticas para que la vergüenza cambie de bando es reconocernos como sujetas políticas de derecho, es reconocernos como mujeres que nunca quisimos vivir este acto, pero que hemos construido desde esa realidad que la sociedad tiene que formarse. Cuando rompemos el silencio, trasladamos esa vergüenza y hacemos responsable al otro. Además, cuando se perdona no se le está quitando responsabilidad al agresor. Lo que se está haciendo es darnos una oportunidad de vida para nosotras. Aún así, sigo y seguiré siempre exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, explicó.

El doctor Mukwege y Ludirlena coinciden también en el llamado al gobierno actual para que atienda el contexto de violencia que victimiza a las mujeres en Colombia. “El expresidente Santos dijo que ahora hay grupos armados en Colombia que no tienen un objetivo político, sino económico, y eso es extremadamente peligroso porque son precisamente esos recursos económicos los que permiten que la violencia continúe, por eso es tan importante cortarlos”, añadió el doctor. Para Ludirlena, el objetivo es que ninguna mujer vuelva al silencio, al miedo y a la desaparición. Que ninguna se quede sin vida a causa de la violencia sexual.

“Dentro de mi pueblo el señalamiento era ‘la violada’, no mi nombre. Me quitaron lo que de nacimiento me dio mi madre y esto me llevó a caer en depresión. A través de estos procesos, estos acompañamientos, los acuerdos de paz me devolvieron mi nombre, me devolvieron mi dignidad y me devolvieron la oportunidad de vivir”, concluyó Ludirlena Pérez Carvajal.

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