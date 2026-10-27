Las fallas que le costarán COP 2.000 millones al Club El Nogal por la muerte de un huésped

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el Club El Nogal por la muerte de Luis Fernando Campos Yanelli, un ciudadano mexicano de 42 años que falleció por intoxicación con monóxido de carbono mientras se hospedaba en sus instalaciones en Bogotá. La decisión mantiene la obligación de indemnizar a sus padres y sus tres hijos y deja por fuera del pago a la empresa Allianz, la aseguradora del club. Según las sentencias que revisó el alto tribunal, la muerte estuvo relacionada con fallas en el sistema de evacuación de gases que…

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el Club El Nogal por la muerte de Luis Fernando Campos Yanelli, un ciudadano mexicano de 42 años que falleció por intoxicación con monóxido de carbono mientras se hospedaba en sus instalaciones en Bogotá. La decisión mantiene la obligación de indemnizar a sus padres y sus tres hijos y deja por fuera del pago a la empresa Allianz, la aseguradora del club. Según las sentencias que revisó el alto tribunal, la muerte estuvo relacionada con fallas en el sistema de evacuación de gases que no fueron atendidas oportunamente y, ahora, El Nogal deberá pagar cerca de COP 2.056 millones a la familia de Campos Yanelli.

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En una sentencia del 26 de octubre de 2026, con ponencia de la magistrada Adriana Consuelo López Martínez, la Sala Civil de la Corte rechazó el recurso de casación con el que El Nogal buscaba revertir la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de octubre de 2024. El club cuestionó las pruebas sobre la causa de muerte, defendió el mantenimiento de sus equipos y discutió tanto el derecho de los familiares a reclamar como las indemnizaciones reconocidas. La Corte concluyó que esos argumentos no desvirtuaban la condena.

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Campos Yanelli llegó a Bogotá el 25 de agosto de 2014 acompañado de Felipe Sánchez Treviño. Ambos se alojaron en habitaciones contiguas del piso 11 de El Nogal: Campos ocupó la 23 y Sánchez, la 22. Esa noche cenaron en el restaurante La Taberna y regresaron a sus habitaciones hacia las 10:30 p. m. A la mañana siguiente, los trabajadores intentaron contactarlos sin obtener respuesta. Cuando ingresaron, encontraron a Sánchez profundamente dormido y a Campos tendido en el piso, cubierto de vómito.

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Tras recibir atención en el club, Campos fue trasladado a la Clínica El Country, donde lo examinaron por una posible intoxicación cuyo origen no se precisó. Después de ser dado de alta, regresó a El Nogal, cenó y volvió a su habitación. La mañana del 27 de agosto fue encontrado sin vida. Aunque el primer informe de necropsia no estableció una causa clara, Medicina Legal concluyó en diciembre de ese año que había muerto por intoxicación con monóxido de carbono.

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Sus padres y sus tres hijos acudieron a la justicia para que el club respondiera por los daños. Expusieron que Campos trabajaba como director de tecnología y contribuía a su sostenimiento económico. Por eso reclamaron compensaciones por los ingresos que dejaron de recibir y por el sufrimiento que causó su muerte. Los hijos también solicitaron, como herederos, una reparación por los padecimientos que su padre experimentó antes de fallecer.

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Uno de los principales argumentos de El Nogal fue que no existían pruebas concluyentes de que el monóxido de carbono hubiera causado la muerte. Para sostenerlo, presentó un dictamen que cuestionaba la ausencia de ciertos signos en el cuerpo del empresario y la confiabilidad del análisis de sangre, realizado meses después de su recolección. También alegó que no estaba suficientemente documentado cómo se había conservado y manejado la muestra.

La Corte descartó esos cuestionamientos. Señaló que sí había registros que permitían seguir el recorrido de la muestra y verificar sus condiciones de conservación. Además, explicó que el experto del club no aportó las fuentes científicas que respaldarían su objeción sobre el tiempo transcurrido antes del análisis. En cambio, en el expediente reposaba un estudio de Medicina Legal que sustentaba la estabilidad de esas muestras durante períodos más largos. El examen encontró una concentración del 60 % de carboxihemoglobina, una sustancia que se forma cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina de la sangre.

Este es el fallo de la Corte Suprema:

A ese resultado se sumó una prueba clave: las mediciones realizadas después de la muerte en la habitación 23. Según el informe técnico citado por la Corte, allí se registraron hasta 589 partes por millón de monóxido de carbono, casi doce veces el máximo de 50 señalado en ese documento. El alto tribunal también recordó que la ausencia de un olor extraño, mencionada por trabajadores del club, no descartaba la presencia de ese gas, pues es inodoro e incoloro.

El Nogal sostuvo, además, que sus calderas recibían mantenimiento permanente y que los registros de revisión demostraban su buen estado. Citó trabajos realizados días antes del fallecimiento y destacó que otras habitaciones habían estado ocupadas sin reportes de fugas. También defendió unas modificaciones en la salida de gases: según su explicación, buscaban habilitar una alternativa mientras se intervenía la chimenea principal y no comprometían el funcionamiento de los equipos.

Sin embargo, para la Corte las pruebas respaldaban una conclusión distinta. Las pruebas mostraron que había una fractura en el tubo que evacuaba los gases de las calderas y modificaciones que dificultaban su salida. Los informes de la empresa de mantenimiento, declaraciones de empleados y documentos de la junta directiva daban cuenta de esas anomalías. El problema no se limitaba a una avería descubierta después de la muerte, pues los registros mostraban advertencias reiteradas, durante meses, sobre dificultades de combustión y trabajos pendientes. Además, la existencia de revisiones periódicas no demostraba que esas fallas hubieran sido corregidas.

El club también controvirtió las reclamaciones de la familia. Sostuvo que los registros civiles mexicanos no bastaban para demostrar el parentesco sin acreditar, además, la legislación de ese país. Cuestionó que las certificaciones de ingresos probaran una relación laboral y afirmó que no había evidencia del sufrimiento de Campos antes de morir. La Corte respondió que los registros debidamente apostillados podían demostrar los vínculos familiares; que una indemnización por ingresos perdidos no exige necesariamente un contrato laboral, y que la historia clínica sí documentó dolor abdominal, vómito, amnesia y otros padecimientos previos al fallecimiento.

La condena que quedó en pie reconoce cerca de COP 1.542 millones, repartidos entre los cinco familiares, por el apoyo económico que dejaron de recibir hasta la sentencia del Tribunal. A dos de los hijos les corresponden, además, aproximadamente COP 59,1 millones y COP 71,7 millones para compensar la ayuda económica que habrían recibido de su padre hasta cumplir 25 años. También se mantuvieron 50 salarios mínimos de 2024 para cada demandante por el sufrimiento causado por la muerte y otros 45 salarios mínimos de ese año, distribuidos entre los tres hijos, por los padecimientos de su padre.

La otra disputa que revisó el alto tribunal fue quién debe asumir estos pagos. La compañía se seguros Allianz se opuso a las pretensiones y sostuvo que su responsabilidad estaba limitada por las condiciones de la póliza. Entre sus argumentos, cuestionó la atribución del daño al club y el alcance de las sumas reclamadas. Su defensa prosperó porque el seguro no cubría la contaminación que se produce poco a poco y a lo largo del tiempo. El Nogal replicó que su póliza sí cubría la contaminación accidental y que no se había demostrado que la filtración de gas hubiera ocurrido de manera gradual.

Aun así, la Corte mantuvo la exclusión de Allianz del pago y explicó que, en efecto, la cobertura del seguro exigía un hecho accidental, súbito e imprevisto, mientras que las pruebas mostraban problemas continuados en el sistema de evacuación de gases y alertas anteriores a la muerte. Por eso, el caso no encajaba en el riesgo cubierto por la aseguradora. Con esa conclusión, el alto tribunal dejó intacta la condena civil contra El Nogal y su obligación de reparar a la familia de Campos Yanelli.

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