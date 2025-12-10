Mindefensa responde al Congreso por escándalo de presunta filtración a disidencia de “Calarcá”

Mindefensa indicó, por su parte, que tuvieron conocimiento de la presunta filtración a través del reportaje publicado el 23 de noviembre de 2025. Foto: Archivo Particular

El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del ministro Pedro Sánchez, envió una respuesta al cuestionario presentado por el representante a la Cámara, Christian Garcés, y aprobado en la Plenaria, relacionado con las presuntas filtraciones del Estado colombiano a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá Córdoba”.

En el debate de control político, Christian Garcés cuestionó qué tipo de investigación disciplinaria o penal ha abierto el Ministerio contra el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, quien, según un reportaje presentado por Noticias Caracol, habría entregado información a las disidencias.

Mindefensa indicó, por su parte, que tuvieron conocimiento de la presunta filtración a través del reportaje publicado el 23 de noviembre de 2025. “Una vez conocida dicha información se emitieron órdenes de misión a las Brigadas de Contrainteligencia Militar 1 y 2 para que, dentro de cada competencia misional y funcional, se recolecte información que permita en el marco de las funciones que otorga la Ley, adelantar las verificaciones frente a lo expuesto por el medio de comunicación”, respondió la cartera.

Además, señaló que el Comando del Ejército Nacional ordenó el pasado 24 de noviembre la apertura de una investigación disciplinaria por los presuntos hechos. Por otro lado, indicó que el 24 de diciembre de 2021 se dispuso el retiro de Huertas. Sin embargo, el pasado 19 de julio se ordenó su reintegro al Ejército Nacional, luego de que el presidente Gustavo Petro “dispuso iniciar los trámites administrativos para llamar al servicio al brigadier general en uso de retiro, Juan Miguel Huertas Herrera, por ‘necesidades del servicio’”.

A través de la misiva, la cartera señaló que la investigación por los señalamientos realizados por el canal de televisión, sobre la supuesta protección para la movilización ofrecida por Huertas a los disidentes, “está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República, como organismos competentes para establecer la verdad judicial de los hechos. Por lo cual, esta cartera estará atenta a suministrar la información que sea requerida por estas autoridades en cualquier tiempo con el fin de esclarecer los hechos”.

El Ministerio también indicó: “Una vez revisado el Sistema de Información Jurídico del Ejército Nacional (SIJEN), se identificó que, en septiembre de 2015, desde la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Administrativos se adelantó una indagación disciplinaria contra el oficial Juan Miguel Huertas, en ese entonces coronel”. En la información sobre la investigación se evidencia que se trató de una indagación disciplinaria por presuntas irregularidades en una captura que tuvo lugar el 31 de agosto de ese mismo año.

Además, respondió a los cuestionamientos sobre la presunta vinculación de Huertas a una investigación realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023 por ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” ocurridos en Antioquia, cuando ocupaba un cargo de mando en el Batallón de Artillería No. 4. La cartera indicó que, para ese entonces, el general se encontraba desvinculado del Ejército.

También agregó que, respecto al material incautado el 23 de julio en el municipio de Anorí, en el cual fueron identificados alias “Calarcá” y otros jefes de las disidencias, sí se realizaron actividades procesales “de incautación, recolección, embalaje e inicio de la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios por parte de servidores de la Policía Nacional con funciones de policía judicial que hicieron presencia en las instalaciones del batallón”. Sin embargo, el ministerio señaló que las Fuerzas Militares no pueden acceder a dicho material, por lo que este fue remitido a la Fiscalía.

