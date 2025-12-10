Policías tendrán más descanso a final de año: General Rincón anunció días extra de vacaciones. Foto: Archivo Particular

Con motivo de las fiestas de fin de año, el general William Oswaldo Rincón Zambrano anunció que este año más de 183.500 integrantes de la fuerza pública no tendrán ocho, sino diez días de descanso.

A la par, como uno de los logros para este periodo, el director de la institución señaló, a través de un video en la red social X (antes Twitter), que desde su llegada a la Dirección de la Policía, posesionado en el cargo el pasado 24 de octubre, las autoridades han logrado “una reducción del homicidio a nivel nacional del 9,3 %, es decir, 169 eventos mortales menos”.

¡𝗥𝗘𝗚𝗔𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗡𝗔𝗩𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦 𝗬 𝗦𝗨𝗦 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗦!



La @PoliciaColombia ha enfrentado grandes desafíos, los cuales hemos superado con profesionalismo y compromiso.



Cuando trabajamos con #Seguridad, #Dignidad y #Democracia, avanzamos… pic.twitter.com/Yt1iq77EGu — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 9, 2025

Asimismo, indicó que los uniformados han avanzado como institución, “siendo efectivos en el mejoramiento de la percepción en un 2,5 % en nuestra imagen nacional, alcanzando un nivel de favorabilidad del 64,4 %”. Esto, según el director, se debe a las más de 444 toneladas de cocaína incautadas.

El director de la Policía Nacional añadió que la institución ha enfrentado desafíos que se han logrado superar de forma acertada y profesional. En ese sentido, explicó que, debido a estos resultados, tomó la decisión de alargar las vacaciones de los uniformados. Con estos días adicionales de descanso, busca que inicien el nuevo año “de forma acertada y con mejor actitud en la tercera división”.

