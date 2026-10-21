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Secuestrados en Colombia: la orden de De la Espriella y las dudas sobre su estrategia

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó fortalecer las operaciones para rescatar a los colombianos que permanecen secuestrados. Sin embargo, aún no se conoce un plan concreto para establecer el paradero de las víctimas y lograr su liberación. 

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Redacción Judicial
El presidente Abelardo de la Espriella en la alocución de este 27 de septiembre. Habló de economía, seguridad y extradiciones.
La orden del presidente Abelardo de la Espriella de fortalecer las operaciones para rescatar a los colombianos que permanecen secuestrados se conoció en la tarde de este 20 de octubre.
Foto: Con información de Presidencia

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El presidente Abelardo De la Espriella ordenó, en la tarde de este 20 de octubre, fortalecer las operaciones de inteligencia y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para lograr la liberación de los colombianos que permanecen secuestrados por grupos narcoterroristas. Asimismo, aseguró que no habrá canje humanitario y que la “única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”. Sin embargo, pese a las declaraciones del jefe de Estado, aún no se conoce un plan concreto para establecer el paradero…

Por Redacción Judicial

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