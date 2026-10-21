Secuestrados en Colombia: la orden de De la Espriella y las dudas sobre su estrategia

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó, en la tarde de este 20 de octubre, fortalecer las operaciones de inteligencia y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para lograr la liberación de los colombianos que permanecen secuestrados por grupos narcoterroristas. Asimismo, aseguró que no habrá canje humanitario y que la “única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”. Sin embargo, pese a las declaraciones del jefe de Estado, aún no se conoce un plan concreto para establecer el paradero…

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó, en la tarde de este 20 de octubre, fortalecer las operaciones de inteligencia y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) para lograr la liberación de los colombianos que permanecen secuestrados por grupos narcoterroristas. Asimismo, aseguró que no habrá canje humanitario y que la “única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”. Sin embargo, pese a las declaraciones del jefe de Estado, aún no se conoce un plan concreto para establecer el paradero de las víctimas, lograr su liberación y capturar a quienes las mantienen secuestradas.

La orden se conoció a través de las redes sociales del partido político del mandatario, donde le indicó al ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora: “Necesitamos recuperar a estos compatriotas. Que esto sea una prioridad, señor ministro, para el gobierno”. Las declaraciones se dan luego de que, el pasado 28 de septiembre, el Gobierno reportara una reducción en los delitos de alto impacto durante su primer mes de gestión. Según las cifras entregadas por el presidente, en agosto de 2026 el secuestro registró una disminución del 79 %, respecto a agosto de 2025. Le siguen la extorsión, con una reducción del 62 %, y las masacres, con una caída del 58 %.

Publicidad

Noticias similares: “Escúchenos”: el pedido de familias de funcionarios del CTI secuestrados a De la Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó fortalecer las operaciones de inteligencia y del GAULA para lograr la liberación de los colombianos que permanecen secuestrados por grupos terroristas.



La instrucción al ministro de Defensa y a la Fuerza Pública es contundente:… pic.twitter.com/D5IuLl0o2c — Defensores de la Patria (@defensoresco) October 20, 2026

En conversación con El Espectador, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo Torres, señaló que: “El secuestro es muy difícil de medir y uno casi siempre debe tomar las cifras con bastante sal. Esto, porque un gran número de secuestros no son reportados a las autoridades”. Asimismo, aseguró que Colombia cuenta actualmente con unas Fuerzas Militares con una gran capacidad para adelantar operaciones de rescate con porcentajes de éxito muy altos. En esa línea, advirtió que, para lograr resultados efectivos, es necesario reentrenar a los uniformados y redirigir recursos hacia la lucha contra el secuestro.

Sin embargo, el reto de las autoridades es traducir esas capacidades operativas en resultados concretos para quienes continúan en cautiverio. Uno de esos casos es el de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación secuestrados por hombres del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) hace 17 meses en Arauca. Puntualmente, los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2025, cuando ambos se desplazaban por motivos laborales hacia el municipio de Fortul. Desde entonces, sus familias han insistido al Gobierno y al grupo armado en su pronta liberación.

Le puede interesar

Lea: Inpec trasladó a 91 presos a otras cárceles por orden de Abelardo de la Espriella

Casi un año después de su secuestro, el 6 de mayo de 2026, el Eln anunció un “juicio revolucionario” contra los funcionarios Rodrigo López y Jesús Pacheco, así como contra los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes también permanecían en cautiverio y fueron liberados un mes después. En esa línea, el grupo armado los “sentenció”, sin tener ninguna competencia para hacerlo, a 55 y 60 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente, bajo el argumento de que ambos adelantaban labores de espionaje.

Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López Estrada, señaló a este diario, en una entrevista el pasado 1 de octubre, que, aunque organismos humanitarios nacionales e internacionales rechazaron esta violación del derecho internacional humanitario (DIH), el Gobierno de turno no emitió ningún pronunciamiento. Ahora, sus peticiones se dirigen al presidente De la Espriella. Según contó la mujer, recientemente envió una carta a la Presidencia de la República para pedir que se priorizara la liberación de su esposo y la de su compañero, Jesús Pacheco. Sin embargo, aseguró que, hasta ese momento, no tienen respuesta alguna sobre la liberación de los funcionarios del CTI.

Le recomendamos: Procuraduría abre investigación contra Benedetti y Rodríguez por caso "Pacto de Valledupar"

Incluso, en un video conocido el pasado 18 de septiembre y difundido por el Eln, los dos secuestrados le pidieron al jefe de Estado que intervenga para lograr su liberación, condicionada por el grupo armado a un intercambio por guerrilleros presos. “Quiero pedir al señor presidente de la República que busque la manera de encontrar la paz”, señaló Rodrigo López. Pese a esto, los funcionarios continúan en cautiverio. Además, esa misma facción del grupo armado secuestró, el pasado 17 de agosto en Norte de Santander a tres agentes de la Policía y a un civil: Fredy Russi González, Erika Monroy Hurtado, Édison Yesid Medina Traslaviña y Angi Jácome.

El secuestro ocurrió hacia las 12:30 del día, cuando los hoy secuestrado se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spark GT de color rojo. Según informaron las autoridades, varios hombres armados que se desplazaban en dos camionetas los interceptaron y los secuestraron. El 22 de agosto, sus familiares acudieron a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y, a través de un video difundido por la entidad, pidieron al grupo armado por su pronta liberación. “Estamos pidiendo al Eln que se pongan la mano en el corazón y piensen que tienen a unos seres humanos. Son personas que necesitan estar con su familia. Respeten sus vidas”, señalaron.

Siga leyendo: Capturan a presunto responsable de amenazar virtualmente a la primera dama, Ana Lucía Pineda

El mismo día de su secuestro, el ministro de Defensa se pronunció rechazando el secuestro y aseguró que había puesto a disposición todas las capacidades de la fuerza pública para lograr la pronta liberación de las víctimas. Asimismo, el pasado 19 de octubre, durante un consejo de seguridad en Arauca, el presidente exigió la liberación de los secuestrados. Sin embargo, los resultados de estas acciones aún están pendientes. Los nombres de Fredy Russi González, Erika Monroy Hurtado, Édison Yesid Medina Traslaviña y Angi Jácome, así como los de Rodrigo López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, continúan en la lista de personas cuyo regreso, dicen sus familias, esperan sea una prioridad para el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y para su política de “mano dura”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.