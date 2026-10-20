De La Espriella ordena trasladar a jefes del Eln y disidencias recluidos en Arauca

El mandatario lo anunció este lunes 19 de octubre durante un consejo de seguridad que lideró en el…

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a jefes del Eln y de las disidencias de las Farc recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca. La orden del Ejecutivo es que sean enviados a cárceles de máxima seguridad en otras regiones del país.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El mandatario lo anunció este lunes 19 de octubre durante un consejo de seguridad que lideró en el departamento, dada la situación de orden público en la región. Según dijo, la instrucción fue dada al director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, e incluye también a otros objetivos de alto valor.

Publicidad

En el mismo consejo, el jefe de Estado anunció un aumento del pie de fuerza y un fortalecimiento del control fronterizo, con el fin de combatir el narcotráfico, la extorsión y el contrabando.

Lea también: Procuraduría investiga a María F. Carrascal por presunto uso de una menor durante marchas

Minutos antes de que comenzara la reunión, De la Espriella afirmó que el Eln atravesó una tractomula en el sector de Flor Amarillo, sobre la vía que comunica a Tame con Arauca. Ante este hecho, el presidente anunció una gran ofensiva contra ese grupo armado y las disidencias de las Farc.

Le puede interesar

“Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia (de inmediato) a todos”, afirmó el mandatario.

Más noticias: Minjusticia pide a Fiscalía profundizar investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Un antecedente de la decisión del presidente de trasladar a jefes de grupos criminales ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando ordenó trasladar a todos los presos que tendrían vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) recluidos en Santa Marta, capital del Magdalena. Ese día, también aseguró que quienes sean capturados en el futuro por su presunta pertenencia a ese grupo serán trasladados a cárceles de otras regiones del país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.