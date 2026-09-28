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Los 30 homicidios que rodean a presunto líder paramilitar en Ciudad Bolívar y Soacha

El ente investigador está reconstruyendo parte de la violencia que desató el Bloque Capital de los hermanos Castaño Gil a principios de siglo al sur de la ciudad. En marzo de 2027 será acusado penalmente un presunto capo invisible de ese grupo criminal que habría participado en una treintena de homicidios: Luis Alejandro Alfonso Salamanca, alias El Tío. El hombre, de 70 años, niega cualquier vínculo con el crimen organizado.

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Redacción Investigación
Redacción Investigación
28 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Miguel Arroyave, alias El Arcángel; Henry de Jesús López, alias Mi Sangre y Luis Alfonso Salamanca, alias El Tío (Izq a der).
Foto: Eder Rodriguez

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Un juzgado penal especializado acaba de programar la audiencia de acusación contra un presunto líder del paramilitarismo en Bogotá que duró más de dos décadas fuera del radar de las autoridades. A las 8:00 a. m. del próximo 2 de marzo de 2027, Luis Alejandro Alfonso Salamanca, alias El Tío, será llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y tortura. Según la Fiscalía, este hombre de 70 años fue, a principios de los 2000, un brazo armado del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de…

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