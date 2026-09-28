Pido a la justicia que evalúe ofrecer negociaciones a investigados de Ungrd: De la Espriella

"A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les…

El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió al país en una alocución en la que tocó temas de seguridad, crisis fiscal, salud, educación y política exterior. En su intervención, solicitó a la justicia "que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones" para que los actuales investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) "colaboren con la justicia a cambio de beneficios".

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"A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición, que es absolutamente necesario", afirmó el presidente.

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Alocución del señor Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, del 27 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/sTTdlMbgoQ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 28, 2026

En su intervención, el mandatario también se refirió a la "crisis en la economía pública" y aseguró que el Estado colombiano "está sobregirado" y "paga una deuda costosísima". En ese punto, afirmó que "en la calle hay una economía paralela que se ha sostenido con dineros ilícitos", pero en las finanzas públicas hay "ingresos menores que el pago de la deuda".

"He dado instrucciones claras al ministro de Hacienda [Miguel Gómez] (…) para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos que nos antecedieron", apuntó. Y agregó que su gobierno está comprometido con los principios de "austeridad, responsabilidad y cero tolerancia a la corrupción", por lo que todo su gabinete tiene la instrucción de actuar "con responsabilidad fiscal".

En materia de seguridad, hizo un balance sobre los operativos en Santa Marta (Magdalena) —que llamó "el primer gran desafío de seguridad" de su gobierno— y Cali (Valle del Cauca). Aseveró que "el mes de agosto cerró con un descenso real de los crímenes que se venían cometiendo en los delitos que más azotan a los colombianos". En las cifras que presentó, detalla que el secuestro se redujo en un 79 %, comparado con agosto de 2025; la extorisón se redujo en un 62 %; y las masacres se redujeron en un 58 %.

"Una vez que asumí el comando de las Fuerzas Armadas y les di la orden de perseguir a los bandidos con las armas de la República, todo comenzó a cambiar, lo estamos haciendo con fundamento en la ley y la Constitución", precisó.

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De la Espriella afirmó que "los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) respondieron con terror cuando el Estado le dio de baja a alias ‘Cholo’, el segundo cabecilla de ese grupo" y reiteró que en su administración no habrá negociación alguna con grupos criminales. Además, reportó que "hoy allá hay 2.500 efectivos de la Fuerza Pública", con apoyo aéreo, controles viales, controles nocturnos y acompañamiento al comercio y al transporte: el balance fue de 23 capturas, 18 en Magdalena y cinco en La Guajira.

Sobre los operativos en Cali, dijo que se realizaron con más de 1.200 uniformados de la Policía y el Ejército. Según el reporte, se ejecutaron 83 órdenes de captura y más de 100 diligencias de allanamiento.

Además de referirse a la extradición de alias "Araña", lanzó una advertencia a alias "Pinocho" y aseguró que "lo [van] a encontrar". En ese punto, señaló que el jefe criminal extraditado "no era un gestor de paz, era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz" y acusó a su antecesor de tener un Ejecutivo que actuaba con "complicidad".

¡A los criminales se les acabó la impunidad!



El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la extradición a los Estados Unidos de Giovanni Andrés Rojas, alias "Araña", cabecilla del grupo narcoterrorista Comandos de la Frontera, solicitado por narcoterrorismo y concierto para… pic.twitter.com/VnIkUlgHzX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 25, 2026

"Un niño reclutado es una víctima, el Estado tiene que protegerlo con inteligencia y decisión, pero esa protección no puede convertirse en un escudo para que el criminal que lo recluta lo use", dijo. Y agregó: "Estamos premiando al que viola el derecho internacional humanitario, mientras dejamos al estado amarrado de manos. (…) Se fue la época en la que el Estado negociaba con quien reclutaba niños".

En su balance de la visita del vicepresidente José Manuel Restrepo a las Naciones Unidas, calificó positivamente el trabajo del segundo al mando y reiteró que su objetivo era "llevar la voz de un país que está reconstruyendo todo" frente a la ONU, delegaciones, empresarios colombianos y norteamericanos. "qué somos y qué no vamos a aceptar".

Afirmó que creen "en la cooperación, no en el sometimiento" en la política exterior y "se les invitó a todos, al mundo, a que miren a Colombia". Además, señaló que se llevó "la misma hoja de ruta de los acuerdos de barranquilla [con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio]": soberanía, pragmatismo, resultados y una lucha frontal contra el narcotráfico.

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En materia de educación, reportó que de los jóvenes afectados por el terremoto, más de un millón de ellos ya está estudiando otra vez y hay 5.048 instituciones educativas ya están operando. Añadió que se emitieron dos decretos para habilitar sedes alternas y modalidades remotas, así como para reorganizar el calendario académico. De la Espriella también recordó que el Icetex suspendió por tres meses cobro de créditos educativos y congeló intereses para jóvenes damnificados, pero señaló todavía hay más de 100.000 estudiantes que no han podido volver a la normalidad.

"La universidad es territorio del conocimiento, no refugio de la violencia. La protesta pacífica tiene garantías, el terrorismo, no", dijo.

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La alocución tocó el tema del plan de choque en salud, que de acuerdo con De la Espriella ya se comenzó a ejecutar. Fue claro en que no se trata de "un cheque en blanco para las EPS" y que la ministra de Salud, Ana María Vesga, tiene la orden de hacer seguimiento a todas las acciones que se realicen bajo este modelo.

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