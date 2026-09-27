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“Mi invitación al presidente De la Espriella es a que piense en las víctimas”, Ramelli

Recortes, reformas y una relación inexistente con el Gobierno tienen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante uno de sus momentos más difíciles. En entrevista con El Espectador, su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, explica qué dejaría de funcionar si falta el dinero, por qué acudió a la CPI, admite que se siente solo y responde a quienes aseguran que la jurisdicción ha hecho muy poco en ocho años.

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Gustavo Montes Arias y María José Medellín Cano
27 de septiembre de 2026 – 08:35 a. m.
Magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
Magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
Foto: Mauricio Alvarado

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La JEP está pasando por una coyuntura muy difícil. Acaban de radicarse tres proyectos en el Congreso. Uno para reducir de manera exponencial su presupuesto. Otro para que la Justicia Penal Militar pueda revisar condenas de la JEP. Y el último para que esta jurisdicción solo tenga dos años más de vida. ¿Qué le responde a todos los críticos que dicen que todo esta es la respuesta a que ustedes han hecho muy poco en estos ocho años?

En efecto, es una estrategia que tiene varios frentes. Por un lado, el tema presupuestal que nos quitaría COP…

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial. Majomedellinc mmedellin@elespectador.com
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Comentarios
  • Francisco(78033)Hace 4 minutos
    Es que cuando uno no tiene problemas de plata ni de posición es muy fácil pontificar. Este señor Ramelli es otro colombiano "avispado".
  • antonio(7747)Hace 9 minutos
    Solo quieren otros 5 añoas para seguir disfrutando sus jugosos salarioy beneficios con miras a una buena pensión.
  • antonio(7747)Hace 10 minutos
    Que sr tan descarado..varias mujeres han declarado ante la JEP las atrocidades sexuales que cometieron los del secretariado en contra de ellas cuando eran menores, declararo una vez y nunca volvieron a ser llamadas, escuchadas. Hoy en dia viven con miedo de salir porque han sido amenazas y no tienen ninguna protección por parte del estado, mientras sus victimarios gozan de vehículos blindados y esquemas de segurida. Que le pasa sr Ramelli. Está desfazado de la realidad
  • Álamo(88990)Hace 13 minutos
    Don Fidel, Gustavo y María José: flaco favor le hace la falta de contextualización a la entrevista, así como ponerle el megáfono a dires y diretes políticos sin sopesar sus raíces y proyecciones. A propósito, la columna de R. Uprimny de hoy, precisamente, les serviría de punto de partida. Es irresponsable, ¡y lamentable!, la forma como se aborda un tema de tal envergadura e importancia social y política.
  • William(16260)Hace 21 minutos
    Es un fracaso total esta JEP, con las decisiones judiciales que han sido paupérrimas, contrariando el espíritu con que fue creado. Da tristeza el despilfarro de recurso, empezando por la cantidad de viajes al exterior sin ninguna justificación de estos magistrados.
  • GUSTAVO ADOLFO(97014)Hace 37 minutos
    Pobre "mafistrado" estúpido, nos creen caídos del zarzo, apenas les levantaron la alfombra pata ver la podredumbre, ahí sí, a correr y a chillar. Como decía su copartidaria de marras: " de malas". La JEP, NUNCA debió existir y les llegó la hora de la "pelona". Si toca: con un plebiscito cerramos de una vez por todas el capítulo más oscuro de nuestra historia, seguido de cerca por el del cuatrienio del indigno "periquero" que lo ejerció, hasta el 7 de agosto pasado. ¡Cínicos!,
  • Francisco Javier(caas2)Hace 1 hora
    No hay excusa para que esté sea el resultado luego de 4 billones gastados y que ahora les falta otro. Sugerencias, quiten de los montones de contratistas que tienen, hagan convenios de atención social a costos màs bajos, quiten viajes y comisiones internacionales, bájense privilegios y gabelas costosas y dedíquense a sacar fallos, enfocados, con resultados, que la JEP tiene fecha de caducidad y se las están acelerando. Vale la pena preguntarse por qué sin victimización, que no son víctimas.
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