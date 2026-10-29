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Los detalles de la condena al abogado que intentó cambiar testimonio de víctima de violación

Se trata del abogado Gian Carlo Paredes, cuya condena quedó en firme luego de que la Corte Suprema descartara el recurso de casación en su expediente por intentar sobornar a una víctima de abuso sexual. Su nombre también aparece en la investigación contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por la presunta financiación de Los Rastrojos.

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Redacción Judicial
El nombre del abogado Gian Carlo Paredes también figura en el expediente que sigue la justicia contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, señalado de financiar al grupo paramilitar Los Rastrojos.
Foto: archivo particular

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 72 meses de prisión contra el abogado Gian Carlo Paredes Rivera, quien ofreció dinero a una víctima de violación, entonces menor de edad, para que se retractara de su denuncia. La decisión resolvió uno de los asuntos que aún estaban pendientes en el proceso: la duración de la inhabilitación impuesta al abogado. El nombre de Paredes también figura en el expediente que sigue la justicia contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, señalado de financiar al…

Por Redacción Judicial

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