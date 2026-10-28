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Caso Miguel Quintero: las dudas sobre la testigo clave y la denuncia contra Simón Molina

Mientras Miguel Quintero enfrenta una decisión sobre su lugar de reclusión por un proceso de presunta corrupción, su hermano Daniel llevó otra controversia ante la Corte Suprema de Justicia. La denuncia apunta al congresista Simón Molina y a sus supuestos acercamientos con una testigo que declaró contra los Quintero. Estos son los chats, los nombramientos y las dudas que la defensa pide investigar. El político niega cualquier acercamiento indebido y asegura que Quintero "cada vez que tiene que dar explicaciones, busca un chivo expiatorio".

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
El ente investigador sostiene que Miguel Quintero Calle, al parecer, daba órdenes para direccionar contratos de recursos públicos.
El ente investigador sostiene que Miguel Quintero Calle, al parecer, daba órdenes para direccionar contratos de recursos públicos.
Foto: Archivo Particular

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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, está entre la espada y la pared por, supuestamente, ser el líder de una red de corrupción que desvió millonarios contratos públicos en la capital de Antioquia. De hecho, se espera que este viernes 30 de octubre se defina si será recluido en una cárcel o si permanece privado de la libertad en su domicilio, mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Justamente, ad…

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial. JhordanR11 jrodriguez@elespectador.com
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