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Caso Miguel Uribe Turbay: la historia del disidente al que la JEP decidió no expulsar

La Jurisdicción Especial para la Paz le revocó la libertad condicional a Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, uno de los investigados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Pero no lo expulsó de la justicia transicional porque, sostiene, no hay pruebas de que haga parte de la Segunda Marquetalia, y le deja la puerta abierta para que vuelva a comparecer.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Ordenan capturar altos mandos de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe Turbay
Alias "Yako" apareció en el cartel de los más buscados por el asesinaro de Miguel Uribe Turbay, en marzo de 2026.
Foto: Archivo Particular

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Lo que sucedió con Kendry Téllez Álvarez, conocido en las disidencias de “Iván Márquez” como “Yako”, es “una contradicción” para la familia de Miguel Uribe Turbay. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le quitó el beneficio de libertad condicional, luego de que la Fiscalía lograra una orden de captura por su presunta participación en el asesinato del precandidato presidencial. Pero este disidente de las Farc lleva más de un año y ocho meses lejos del radar de las autoridades y hasta de su abogado, que dice que no sabe dónde está. La…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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