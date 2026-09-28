Los detalles del trabajo del último secretariado de las Farc en cementerio de Pitalito

Con pico, pala y machete los exintegrantes del último secretariado de las Farc le dan cumplimiento a la sentencia que les impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el cementerio San Antonio de Padua en Pitalito, Huila. Desde el pasado lunes iniciaron los trabajos manuales en ese campo santo para la recuperación de cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y acciones de construcción de memoria.

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Los comparecientes presentes en esa intervención son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Junto a ellos también trabajan exmiembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la jurisdicción por asesinatos y desapariciones forzadas. Los trabajos en esta zona del país irán hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.

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Aunque un sector de víctimas cuestionaron el no haber sido tenidas en cuenta para esa intervención, desde la JEP han resaltado que se trata de un hecho sin precedentes en la historia judicial. Las jornadas de búsqueda han estado acompañadas por el alto comisionado para los Derechos Humanos y el embajador de Noruega en Colombia, Dag Nogoda.

En ese contexto, para el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, solo el hecho de que antiguos jefes de las Farc e integrantes de la fuerza pública estén trabajando conjuntamente, ya es un hecho único en el país. Sin embargo, Ramelli señaló que ha pasado desapercibido debido a la ola mediática sobre el presupuesto para la entidad.

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"¿Cómo es que enemigos a muerte durante tanto tiempo estén hoy en un cementerio cavando fosas y recuperando cuerpos para darles una explicación y, ojalá, un regreso a sus familiares? Eso es histórico. Creo que por esta tormenta mediática el país no ha reflexionado sobre lo importante que es esto", señaló el magistrado Ramelli.

Y puntualizó: "Estamos pasando de unos comparecientes que fueron condenados en ausencia, que nunca cumplieron penas ni estuvieron un día en la cárcel, a unos comparecientes que están buscando cuerpos de desaparecidos en un cementerio con la fuerza pública".

En medio de la situación financiera que preocupa a la JEP por el posible recorte de COP 170.000 millones, el magistrado Ramelli resaltó que Colombia se está jugando una oportunidad histórica de que los excombatientes estén en un cementerio recuperando cuerpos.

"Esto no pasa en la justicia ordinaria. Ahí usted termina en una cárcel y en su celda podrá hacer alguna reflexión. Pero esto es darle un sentido a una sanción. A unas personas que estuvieron en la guerra 40 o 50 años y que ahora están en un cementerio buscando desaparecidos, eso les impacta. Creo que cuando ellos negociaron la paz no imaginaron que iban a acabar haciendo eso. Pero además lo están haciendo con muy buena voluntad y disposición. Ese tiene que ser el mensaje: la reconciliación", explicó el magistrado.

Ramelli también detalló que durante las jornadas de trabajo, los excombatientes de las Farc y los comparecientes de la fuerza pública actúan como un equipo para entregar verdad y reparación a las víctimas. "Creo que no se ha visto en ninguna parte del mundo que los máximos jefes de un grupo armado que están cumpliendo un acuerdo de paz estén en un cementerio buscando desaparecidos. Yo no conozco ninguna experiencia igual", agregó.

Según detalló la JEP, además de las actividades para restaurar a las víctimas, los comparecientes tienen restricción de derechos y libertades, monitoreo y verificación permanente, durante un periodo de hasta 8 años. Con respecto al cumplimiento de la sentencia, la JEP detalló que la elección del cementerio obedece a razones técnicas, operativas y restaurativas, y que los siete comparecientes deberán cumplir horarios estrictos, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y trabajar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.

En este cementerio de Pitalito, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha realizado hasta la fecha cinco intervenciones durante las cuales se han recuperado 54 cuerpos de personas no identificadas.

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