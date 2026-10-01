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Luis Fernando Almario: las claves del primer juicio por farcpolítica ante la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avaló las pruebas que serán utilizadas durante el juicio contra el excongresista conservador señalado, entre otras cosas, por su presunta participación en el homicidio del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, el 20 de junio de 1996, y con la masacre de la familia Turbay Cote, en diciembre de 2000.

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Redacción Judicial

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Luis Fernando Almario Rojas es un ingeniero eléctrico que se dedicó a la polticia, desde Caquetá. Fue diputado, llegó al Senado como suplente y, en 1994, se convirtió en representante a la Cámara por ese departamento. Permaneció allí hasta 2008, cuando las investigaciones por sus presuntos vínculos con las Farc lo llevaron a renunciar a su curul. Mientras la justicia investigaba las alianzas entre políticos y paramilitares, conocidas como parapolítica, su expediente abrió otra puerta en la que justicia poco ha avanzado: si un dirigente…

Por Redacción Judicial

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