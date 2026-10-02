Luis Ramón Garcés Díaz, nuevo magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia

Según detalló la alta corte, Garcés Díaz fue elegido de una lista de 10 aspirantes conformada por el Consejo Superior de la Judicatura. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en Derecho Comercial de esa…

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al abogado Luis Ramón Garcés Díaz como nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. El togado llega en reemplazo del exmagistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. De esta manera, la Sala queda completa, con sus 23 magistrados.

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Según detalló la alta corte, Garcés Díaz fue elegido de una lista de 10 aspirantes conformada por el Consejo Superior de la Judicatura. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en Derecho Comercial de esa universidad.

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También cursó una maestría en Leyes en la Universidad de Columbia, en Nueva York. El nuevo togado ha sido conjuez de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural y magistrado auxiliar de la misma Sala. Luis Ramón Garcés Díaz también cuenta con amplia experiencia como asesor jurídico en entidades privadas.

Ha sido abogado de entidades bancarias, presidente del Comité Jurídico de la Asociación Bancaria de Colombia, vicepresidente jurídico y secretario general de Scotiabank Colpatria. Igualmente, se ha desempeñado como miembro principal de industria en la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y como árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.

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El togado también cuenta con amplia experiencia como docente universitario en la Universidad Externado. Es coautor del libro Derecho de los Títulos Valores y autor de artículos especializados en contratación internacional, títulos valores electrónicos, responsabilidad precontractual y arbitraje internacional, entre otros. Garcéz Díaz también es miembro del Colegio de Abogados Comercialistas.

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