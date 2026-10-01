Gobierno de De la Espriella revisará las condiciones del contrato de aviones Gripen

“El proceso de contratación de los Gripen se está evaluando en diferentes aspectos y procesos de negociación. En este caso, el Gobierno es quien tiene la última…

El contrato de los 17 aviones Gripen, adquiridos por cerca de COP 16,5 billones durante el Gobierno de Gustavo Petro, será revisado por el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La información fue confirmada por el general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), desde la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca).

“El proceso de contratación de los Gripen se está evaluando en diferentes aspectos y procesos de negociación. En este caso, el Gobierno es quien tiene la última palabra, pero lo que puedo decir es que se está construyendo una solución que beneficie al país. Es un proceso de entablar comunicación entre la empresa que hace los Gripen y Colombia”, señaló el comandante Martínez Ossa, haciendo referencia a la empresa sueca Saab, creadora de los aviones.

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En esa línea, el general sostuvo que “Colombia tiene en este momento unas necesidades económicas altas” y se está “evaluando cómo va a ser ese proceso que quedó en la contratación, los pagos y los beneficios que tienen que llegar al país”. Además, explicó que, frente al contrato firmado en el anterior Gobierno, “el nuevo quiere evaluar cómo fue ese tipo de negociación. Ahí es donde se establecen mesas de trabajo donde habrá una determinación, pero esto es un tema de Gobierno”.

Esta revisión ya había sido anticipada por El Espectador el pasado 10 de septiembre, cuando este diario estableció, con base en personas del círculo más cercano al jefe de Estado, que las aeronaves serían recibidas y puestas en operación para fortalecer a la Fuerza Pública.

De acuerdo con las mismas fuentes, la Casa de Nariño evalúa alternativas para proponerle a Suecia un reajuste en el precio de los aparatos y en lo que el país obtendría una vez cerrado el negocio. El motivo sería la existencia de posibles sobrecostos frente a operaciones similares realizadas recientemente con Tailandia, en 2025.

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Esa comparación ya había sido objeto de controversia: el Ejecutivo del expresidente Gustavo Petro la refutó en su momento, la firma Saab la matizó y la Contraloría hizo vigilancia al proceso. Por otro lado, según las mismas fuentes, Washington le ofreció a Colombia seis helicópteros Black Hawk para uso operativo de la Policía.

Frente a la cooperación militar entre Colombia y otros países, el comandante de la FAC habló sobre el alcance que tendría la llegada de drones de Estados Unidos y las condiciones en las que podrían desarrollarse operaciones con esas aeronaves en territorio nacional.

En primer lugar, el general Martínez Ossa señaló que “las operaciones militares en Colombia están basadas en procesos de cartas de entendimiento entre países” y que “hay unos convenios ya establecidos que no tienen que ser validados por un Congreso o por un Senado”. Además, mencionó que hay acuerdos que “todavía se están construyendo y los que sean de necesidad de aprobación, se harán con la aprobación, pero esto no es la no es la primera vez que se hace”.

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El alto oficial explicó que “hay convenios de entrenamiento, de inteligencia, por ejemplo, el pasarnos una imagen satelital, eso no requiere ningún tipo de entrenamiento. Uno puede autorizar el desarrollo de operaciones aéreas en Colombia, con traslados, con entrenamiento y con otros tipos de misiones”.

El general Martínez Ossa puso como ejemplo “un caso exitoso en la política antidrogas que ha tenido el país y que ha estado a cargo de la Fuerza Aérea Colombiana”. De acuerdo con su explicación, el proceso arrancó con aviones estadounidenses operados por tripulaciones de ese país, con personal colombiano a bordo supervisando. Luego se formaron pilotos nacionales y, una vez alcanzada la capacidad, las aeronaves fueron donadas a Colombia, que hoy las opera de forma autónoma. “No tenemos que tener miedo al apoyo internacional”, afirmó el comandante de la FAC.

Al ser consultado sobre una posible ayuda de Estados Unidos, el comandante dijo que no le corresponde a él definirla, pues son asuntos de Estado, del Gobierno y del Ministerio de Defensa, y que su papel es cumplir las órdenes. Sobre en qué operaciones se usarían los drones, respondió que todo depende de lo que se pacte. Y respecto a sus ventajas, señaló que “son misiones que se analizan, se estudian y se establecen las estrategias. Pero la verdad (los drones) son necesarios”.

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