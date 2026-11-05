Magistrado Danilo Rojas Betancourth se posesiona como nuevo presidente de la JEP

En la mañana de este jueves 5 de noviembre se posesionó como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth, en reemplazo del saliente presidente, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. También la magistrada Diana María Vega Laguna asumió la vicepresidencia de esa instancia de justicia transicional, en reemplazo del magistrado José Miller Hormiga Sánchez. Estarán al frente de la entidad durante los próximos dos años, hasta noviembre de 2028.

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El magistrado Rojas Betancourth y la magistrada Vega Laguna tendrán a su cargo la función de dirigir, coordinar y representar a la justicia transicional que pasa por uno de sus momentos más difíciles por cuenta de la reducciones al presupuesto para 2027, que quedaron en en COP 181.400 millones, la hasta ahora imposible conversación con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, los cuestionamientos a su trabajo y un proyecto de reforma constitucional para reducir su tiempo de vida a diez años.

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Durante la posesión, los magistrado hablaron sobre algunos de los puntos clave de su gestión. Esto, en un contexto del cierre de las investigaciones por parte de la Sala de Justicia y el inicio de la etapa más fuerte de los juicios en el Tribunal para la Paz. Pero también en medio de los necesarios recortes financieros. El magistrado Rojas Betancourth anunció que habrá cambios importantes en esa instancia, como la posible entrega del edificio principal y recortes a esquemas de seguridad.

¿Quién es el magistrado Danilo Rojas Betancourth?

Danilo Alfonso Rojas Betancourth, el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es un jurista con al menos 40 años de carrera y experiencia en organismos internacionales y en altos cargos de la Rama Judicial en Colombia. Nació en el municipio de San Antonio (Tolima) y estudió Derecho en la Universidad Libre, con estudios de posgrado en Colombia y en el extranjero.

Hizo una especialización, una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. También tiene una especialización en Derecho Administrativo, de la Universidad Santo Tomás (Bogotá) y otra en Argumentación Jurídica, de la Universidad de Alicante (España). Inició trabajando en organismos internacionales como consultor durante varios años.

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Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). Estuvo al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, entre octubre de 1998 y octubre de 1999.

Dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional y en el Consejo de Estado ocupó varios cargos importantes. Primero como relator y magistrado auxiliar, entre 1988 y 1995. Luego, en 2010, se posesionó como consejero de Estado, instancia de la cual fue elegido presidente en 2016. Llegó a la JEP en 2018 y es el vicepresidente de la Sección de Apelación de la justicia transicional.

En tres oportunidades se postuló para ser presidente de la justicia transicional. Esta vez obtuvo 23 votos en una terna de la que también hicieron parte la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra (11 votos) y el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana (dos votos). Fue escogido en la primera ronda de votación del 20 de octubre, en la que dos togados votaron en blanco.

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Danilo Rojas fue magistrado y presidente del Consejo de Estado. Ahora presidirá la JEP. Foto: Archivo

¿Quién es la magistrada Diana Vega Laguna?

Diana María Vega Laguna, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tiene cerca de 20 años de experiencia académica y en la Rama Judicial. Nació en Neiva (Huila). Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia e hizo especialización y maestría en la misma institución. Ha sido docente universitaria de Derecho Público durante más de diez años.

Ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde fue magistrada auxiliar hasta 2017. Llegó a la JEP como magistrada suplente y en febrero de 2021 se integró a la Sala de Amnistía o Indulto, tras la salida de Iván González Amado.

Según información conocida por este diario en su momento, para la elección de la vicepresidenta de la JEP se hicieron tres rondas de votación entre las magistradas Diana Vega y Lily Andrea Rueda Guzmán. En las primeras dos, sacaron 19 y 17 votos, respectivamente, pero el mínimo es de 20 votos. En la tercera ronda de votación, la nueva vicepresidenta tuvo 22 apoyos contra 16 votos en blanco.

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La magistrada Diana Vega Laguna fue, entre otras cosas, magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Foto: JEP

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