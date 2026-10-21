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Finanzas cortas y diálogos difíciles: las tormentas que asume el nuevo presidente de la JEP

La Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz eligió a su nuevo presidente y a su vicepresidenta, los magistrados Danilo Rojas y Diana Laguna, quienes en los próximos dos años tendrán que enfrentar las dificultades financieras de esa instancia para terminar de hacer su trabajo y poner a andar las sentencias con las que se juegan la legitimidad de la justicia transicional.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
El magistrado Danilo Rojas estará al frente de la JEP entre noviembre de 2026 y noviembre de 2028.
El magistrado Danilo Rojas estará al frente de la JEP entre noviembre de 2026 y noviembre de 2028.
Foto: JEP

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Danilo Rojas Betancourth es el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es un abogado de más de 40 años de experiencia, con especializaciones, una maestría y hasta un doctorado de la Universidad Nacional. Además, conoce la Rama Judicial como pocos: fue relator, magistrado auxiliar y consejero del Consejo de Estado, entidad que además presidió en 2016. Sin embargo, a la presidencia de esta instancia de justicia transicional llega a otra cosa: a echar números. El Congreso ya aprobó el Presupuesto para 2027 y a la JEP la…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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