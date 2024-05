María Fernanda Cabal ganó tutela para que gobierno conteste un derecho de petición

El alto tribunal le dio 48 horas a la presidencia para entregar información “de fondo, integral y coherente” a las dudas de la Senadora sobre estos grupos. Foto: Gustavo Torrijos / Mauricio Dueñas

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ganó una tutela en la cual le solicitaba al presidente Gustavo Petro entregar mayores detalles y precisar información sobre lo que él nombró, en sus redes sociales, como “coordinadoras de fuerzas populares”. La decisión la tomó el Consejo de Estado, que le dio 48 horas a la presidencia para entregar información “de fondo, integral y coherente” a las dudas de la senadora sobre estos grupos. Cabal espera que se explique que son y cuál es su vínculo con el magisterio.

La petición de la congresista nació de una publicación realizada por el presidente Petro en su cuenta de X (antes Twitter) el 6 de febrero de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia aún no había elegido a la nueva fiscal general. En el trino, el presidente afirmaba que “un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento”.

Sumado a esto, en esta misma publicación, el presidente afirmaba que todos los golpes de violencia serían respondidos con movilizaciones populares y le solicitaba al magisterio ayuda para organizar estas coordinaciones populares. Precisamente sobre este último punto es que la senadora Cabal pidió que el presidente entregara mayor información, ya que califica su discurso como una amenaza. “Hoy el Consejo de Estado falla una tutela a mi favor y obliga a Petro para que responda qué son y por qué el magisterio debe organizar esos grupos”, expuso la congresista en sus redes sociales.

Desde el mes de febrero estoy exigiendo a Gustavo Petro le explique al país sus amenazas con las “coordinadoras de fuerzas populares”.



Hoy el Consejo de Estado falla una tutela a mi favor y obliga a Petro para que responda qué son y porqué el magisterio debe organizar esos… pic.twitter.com/3TvEYuBd1b — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 9, 2024

La tutela fue presentada el pasado 9 de febrero y, aunque el 15 de ese mismo mes la senadora recibió una respuesta del gobierno, calificó esta como “no del todo clara e insuficiente”. Además, añadió que aunque se le preguntó sobre algo específico, habrían respondido sobre otra cosa, por lo que su petición fue reiterada el 16 de febrero.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.