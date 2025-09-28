Logo El Espectador
Medida de aseguramiento a profesor de artes que habría abusado de sus alumnas

Entre 2020 y 2023, el hombre habría abusado de sus estudiantes menores de cinco y seis años. Por estos hechos, se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El docente no aceptó los cargos.

Redacción Judicial
28 de septiembre de 2025 - 04:03 p. m.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, Nel García habría agredido a las niñas, aprovechando que asistían a las clases sin sus padres. Además, las habría intimidado para que no denunciaran lo sucedido.
Foto: Fiscalía General de la Naci
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García, profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá), quien habría abusado sexualmente de sus estudiantes de cinco y seis años.

Según el material probatorio entregado por la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2020 y agosto de 2023, Nel García habría agredido a las niñas, aprovechando que asistían a las clases sin sus padres. Además, las habría intimidado para que no denunciaran lo sucedido.

Lea: Hombre señalado de asesinar a un investigador del CTI fue judicializado

Sin embargo, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban. Ellos activaron los protocolos de protección y denunciaron los hechos ante la Fiscalía.

El hombre fue capturado en Moniquirá (Boyacá), en un trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Le puede interesar: Corte Constitucional alerta graves fallas en el acceso a medicamentos en el país

Pese al material probatorio presentado por la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por Redacción Judicial

