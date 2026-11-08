Mindefensa atribuye al Eln ataque con drones a cantón militar de Santa Rosa (Bolívar).

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"Este ataque en contra de nuestra Fuerza Pública sería una retaliación del ELN por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó", dijo el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, sobre el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa, al sur de Bolívar. En el hecho, murieron tres uniformados y más de 30 personas resultaron heridas, de acuerdo con la información de las autoridades.

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En su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa escribió: "Rechazo con total contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Un acto de barbarie que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos. ¡No hay justificación ni excusa para semejante atrocidad!".

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A renglón seguido, explicó que "este ataque en contra de nuestra Fuerza Pública sería una retaliación del ELN por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó. Claramente estamos ante otra demostración de la sevicia de esta organización criminal". Igualmente, expuso que desde el gobierno "desplegaremos todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, ubicar y capturar a los responsables. No habrá tregua en la lucha contra quienes pretenden sembrar terror y atentar contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos".

Hasta el momento, se tiene información de que tres uniformados murieron y cinco fueron trasladados a centros médicos de otras ciudades para ser atendidos por la gravedad de sus heridas. Según las autoridades, hay más de 35 heridos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado diciendo que "El ataque en la cabecera municipal ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior. Estos hechos no son aislados".

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La Defensoría resaltó también que han documentado el deterioro de la situación humanitaria en el departamento "particularmente en la Serranía de San Lucas, donde las confrontaciones entre el Eln, el Clan del Golfo y disidencias al mando de alias Calarcá, que disputan el control territorial, las rentas de la minería y corredores estratégicos, han generado graves afectaciones a la población civil".

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