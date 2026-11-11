Colombia pide apoyo a Estados Unidos para encontrar a oficial secuestrada por el Eln

Foto: Ministerio de Defensa

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En la tarde de este 11 de noviembre, el jefe de la cartera de Defensa se pronunció sobre el secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Saravena (Arauca).

“Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo”, sostuvo el funcionario.

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En esa línea, señaló que Colombia espera que la transición que…