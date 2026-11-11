 

Publicidad

Colombia pide apoyo a Estados Unidos para encontrar a oficial secuestrada por el Eln

Desde la base militar de Tolemaida, el ministro de Defensa, Jorge Mora, se refirió ante los medios de comunicación a este y otros casos de secuestro, entre ellos el de la esposa del alcalde de Uribia (La Guajira).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
Gobierno defiende operación en la que murieron tres menores diciendo que “eran combatientes”.
Foto: Ministerio de Defensa

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En la tarde de este 11 de noviembre, el jefe de la cartera de Defensa se pronunció sobre el secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Saravena (Arauca).

“Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo”, sostuvo el funcionario.

En esa línea, señaló que Colombia espera que la transición que atraviesa Venezuela permite una mayor cooperación con el país: “Estamos esperando que la transición que está sucediendo en Venezuela, haya una cooperación, no solamente en materia de inteligencia en el caso de la subteniente, sino en todos los aspectos que queremos para que haya una verdadera contención del otro lado” de la frontera.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Le puede interesar

Judicial

Su visión del Acuerdo de Paz es “selectiva e incompleta”: Académicos a embajador Gaona

Judicial

Ordenan a Angie Rodríguez retractarse por acusar a Sarabia de facilitar encuentros sexuales

Judicial

Escudo antidrones fue un “espejismo”: Mindefensa sobre el proyecto de COP 6,2 billones

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Colombia

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 4 horas
    Que tal este tipo Jorge Mora, ya no tiene 300 soldados norteamericanos patrullando a Colombia. Están asustados. Fomentaron la guerra y ahora muestran que gobernar les quedó grande.
  • pachobarrios(bz384)Hace 6 horas
    Papi, estás llamando al intervencionismo gringo. Después no los saca nadie (y bien metidos que ya están).
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido