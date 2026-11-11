Colombia pide apoyo a Estados Unidos para encontrar a oficial secuestrada por el Eln

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En la tarde de este 11 de noviembre, el jefe de la cartera de Defensa se pronunció sobre el secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Saravena (Arauca).
“Estamos en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo”, sostuvo el funcionario.
En esa línea, señaló que Colombia espera que la transición que atraviesa Venezuela permite una mayor cooperación con el país: “Estamos esperando que la transición que está sucediendo en Venezuela, haya una cooperación, no solamente en materia de inteligencia en el caso de la subteniente, sino en todos los aspectos que queremos para que haya una verdadera contención del otro lado” de la frontera.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 4 horasQue tal este tipo Jorge Mora, ya no tiene 300 soldados norteamericanos patrullando a Colombia. Están asustados. Fomentaron la guerra y ahora muestran que gobernar les quedó grande.
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pachobarrios(bz384)•Hace 6 horasPapi, estás llamando al intervencionismo gringo. Después no los saca nadie (y bien metidos que ya están).