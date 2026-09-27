Muere alias Robinson, jefe de la Segunda Marquetalia señalado por crimen de Miguel Uribe

La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X donde también compartió detalles sobre el prontuario criminal de "Robinson" en Huila y Caquetá. "Una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván…

En la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), se reportó la muerte de alias "Robinson Gutiérrez", uno de los jefes criminales de la Segunda Marquetalia y señalado de participar en el asesinado del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

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La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X donde también compartió detalles sobre el prontuario criminal de "Robinson" en Huila y Caquetá. "Una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alisa "Robinson Gutiérrez", cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero fue dado de baja", escribió el mandatario en la red social en la mañana de este domingo.

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Y agregó: "Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen".

Según la información que compartió el jefe de Estado, alias "Robinson" estaba encargado de dirigir extorsiones y amenazas contra campesinos. Asimismo, reclutaba menores de edad y adelantaba acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá.

En el mismo operativo fueron capturados tres integrantes más de ese grupo armado al mando de alias "Iván Márquez". "Este es un resultado preliminar. Ampliaré la información una vez concluya la verificación", apuntó el presidente De la Espriella.

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Puntualmente sobre el magnicidio de Uribe Turbay, una de las acciones recientes fue por parte de la Fiscalía tras emitir siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia, entre ellos Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40″; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”.

Las investigaciones que adelanta el grupo especial conformado para esclarecer el caso del senador Uribe Turbay dan cuenta de que, al parecer, “el magnicidio no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación estructurada” entre la banda criminal urbana que ejecutó el crimen y la Segunda Marquetalia, que habría dado la orden.

La fiscal Luz Adriana Camargo también detalló que las razones detrás del crimen son “político-instrumentales por su labor como senador de la República”. Asimismo, manifestó que “las decisiones del grupo armado fueron tomadas de manera consensuada, tomadas desde el nivel más alto de la organización que decidió apartarse de los procesos de paz”.

El nombre de la Segunda Marquetalia apareció en el radar de las autoridades poco después del atentado del 7 de junio de 2025. Hasta la fecha, las autoridades han capturado a nueve personas señaladas de haber participado en la ejecución del crimen.

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