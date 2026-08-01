Estas son las medidas de seguridad anunciadas tras atentado atribuido al Eln en Cúcuta

La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, precisó que el atentado terrorista contra la Policía de Norte de Santander tuvo lugar en el sector de Cenabastos. Foto: Mindefensa

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Al término del conseho de seguridad en Cúcuta, las autoridades anunciaron una serie de medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la ciudad y en todo el departamento de Norte de Santander. El encuentro fue convocado como respuesta al más reciente ataque terrorista atribuido al Eln en la región. La explosión de un carro bomba, registrada en la madrugada de este 1 de agosto, dejó un saldo de 11 policías y tres civiles heridos, además de la muerte de un canino de la institución.

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El comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, fue el encargado de presentar las decisiones adoptadas. Entre las medidas inmediatas se encuentra el fortalecimiento del Plan Candado en Cúcuta y su área metropolitana, mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

A esto se suma la puesta en marcha de un Plan Integrado de Seguridad y Vigilancia, que buscará garantizar el normal desarrollo y cierre de las festividades programadas para hoy en el marco de las Ferias de Cúcuta 2026. Además se contará con la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental de carácter diario, en el que se analizará de forma permanente la información de inteligencia y los reportes entregados por la ciudadanía.

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El alto oficial también anunció que se intensificarán las operaciones militares en todo el departamento, con especial énfasis en Cúcuta y su área metropolitana, y que la Fuerza Aeroespacial Colombiana sumará sus capacidades de vigilancia y observación aérea para lograr una detección más oportuna de posibles amenazas.

Adicionalmente, precisó que, de aquí al 7 de agosto, día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el Ejército Nacional reforzará la seguridad en el área metropolitana con siete pelotones adicionales, cerca de 250 soldados, así como unidades blindadas y motorizadas. Las capacidades de drones e inteligencia militar con el fin de neutralizar posibles acciones terroristas también rerán reforzadas.

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La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, precisó que el atentado terrorista contra la Policía de Norte de Santander tuvo lugar en el sector de Cenabastos y que, además de los uniformados y civiles heridos, el ataque ocasionó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender las actividades de la central de abastos.

Como resultado del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado tras el atentado, el Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta COP 350 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. La funcionaria indicó, además, que se fortalecerá el trabajo conjunto de inteligencia e investigación criminal y que se reforzará el despliegue operacional contra las estructuras criminales que delinquen en la región.

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“En Norte de Santander no hay cese al fuego. Frente a estas estructuras criminales, la respuesta del Estado será contundente, decidida y sin miedo. Seguiremos actuando con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública para perseguirlas, desarticularlas y llevar a sus integrantes ante la justicia”, advirtió la ministra encargada.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, anunció otras medidas adicionales para el resto de la jornada y los próximos días. En primer lugar, para el Superconcierto previsto para hoy por las Ferias de Cúcuta 2026, el mandatario informó que habrá restricción de parrillero por 12 horas, así como la prohibición del tránsito de vehículos de carga pesada en los alrededores del estadio.

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Asimismo, entre el 6 y el 7 de agosto, se aplicarán nuevas restricciones a la circulación de parrilleros y vehículos pesados, junto con una jornada de día sin carro en la ciudad.

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