Murió alias “Max Max”, disidente de las Farc señalado por bomba a base aérea en Cali en 2025

La autoridades ofrecían hasta COP 500 millones por información que permitiera su captura. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo golpe de las autoridades a las disidencias de las Farc se registró en la noche de este 12 de agosto con la muerte durante una operación militar de Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias “Max Max”, señalado explosivista de las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” en Valle del Cauca. Su muerte fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Según la información entregada por las autoridades, la muerte de este presunto disidente de las Farc ocurrió durante una operación coordinada entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía de Colombia en la vereda La Cabaña, zona rural del municipio de Jamundí. Al parecer, alias “Max Max” llevaba al menos diez años en las filas de los grupos ilegales.

Lea también: Absolución no cerró caso del Palacio de Justicia: claves del juicio a Plazas Vega en EE. UU.

En un pronunciamiento junto al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, el presidente De la Espriella calificó la muerte de “Max Max” como “otro golpe contundente contra el narcoterrorismo”. El jefe de Estado detalló también que este hombre hacía parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Este bandido fue responsable del asesinato de muchos miembros de nuestra fuerza pública y de atentados terroristas que sembraron muerte y dolor entre cientos de civiles. Además, se desempeñaba como instructor de explosivistas y era responsable de decenas de acciones criminales (...) Voy por todos. No habrá lugar donde puedan esconderse de la justicia y de nuestra fuerza pública”, señaló el presidente De la Espriella.

Le puede interesar: ¿Tropas de EE. UU. en Colombia? Esto implica el anuncio de operaciones militares conjuntas

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, detalló que alias “Max Max” estaría vinculado a múltiples ataques terroristas y acciones contra la fuerza pública. Hacía parte del cartel de los más buscados de las disidencias de las Farc y las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 500 millones por información sobre su paradero.

Entre los ataques que las autoridades le atribuyen está el atentado con un camión bomba instalado el 21 de agosto de 2025 a las afueras de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. El hecho dejó seis civiles muertos, incluyendo a una mujer embarazada y un joven de 17 años, y 77 heridos, graves daños a edificaciones, locales comerciales y vehículos.

Contenido relacionado: Las voces de las víctimas del atentado en Cali: estas son sus historias

También el atentado con un bus bomba al cantón militar Pichincha, en Cali, el 24 de abril de 2026. El hecho, atribuido a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, dejó a dos personas heridas y algunos daños materiales. Otros dos artefactos explosivos que no alcanzaron a estallar fueron desactivados de forma controlada por las autoridades.

Se suma el ataque con un cilindro bomba lanzado contra un bus justo al día siguiente, el 25 de abril de este año, sobre la Vía Panamericana, a la altura del sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca). La explosión, que dejó a 21 civiles muertos y 36 heridos, fue calificada en su momento como el atentado con explosivos de mayor impacto en lo corrido de este siglo en Colombia.

Más contenido: Medicina Legal identifica a 205 de las 230 víctimas que ha recibido de terremoto en Colombia

La lista de hechos atribuidos a alias “Max Max” la completan los tres atentados con motocicletas bomba en los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y Marroquí, en Cali, el 10 de junio de 2025. El atentado del 9 de octubre de ese año contra la estación de Policía del corregimiento de Robles, en jurisdicción de Jamundí, que dejó a dos menores y dos adultos heridos.

También el atentado del 16 de diciembre de 2025 contra la estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), que dejó a cinco policías heridos y varias viviendas destruidas. Las autoridades lo señalaban como presunto responsable de delitos como terrorismo, rebelión, secuestro, extorsión, reclutamiento forzado de menores de edad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.