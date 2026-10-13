No será negociación política: los puntos del gobierno para someter a los grupos criminales

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de acogimiento para someter a las estructuras criminales del país. En la diligencia estuvieron presentes el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino. "Este proyecto busca crear un marco normativo que permita el desmonte, desarme y acogimiento", detallaron.

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Ese marco normativo consta de diez puntos clave, entre ellos, se especifica que no habrá tratamientos políticos para las organizaciones criminales, pues no será una negociación política. Asimismo, se detalla que el interlocutor deberá ser un abogado; el lugar de la negociación será limitado; y la víctima será el centro del proceso.

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"No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado. El mensaje tiene que ser claro, esta negociación tiene que ser jurídica dentro de las herramientas que hay. Se acogen a lo que el gobierno presenta, pero no van a tener los grupos armados o terroristas ninguna negociación política. La víctima va a ser el centro de ese proceso", señalaron los ministros.

Por otra parte, los grupos criminales que se sometan deberán entregar rutas de narcotráfico, dejar armas y entregar verdad. Además, plantea que habrá rebajas por entregas de rutas de narcotráfico y destrucción de laboratorios de drogas en general, no solo de cocaína.

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Los beneficios que recibirán será reducción de penas por erradicación manual de cultivos de uso ilícito y minas antipersonas, beneficios por demostrar vínculos con corrupción pública, beneficios por denunciar y demostrar relaciones con políticos. El gobierno fue enfático en que no se hará devolución de ningún porcentaje por los bienes de los grupos armados.

"Habrá rebaja por entrega de rutas de narcotráfico, laboratorio de pastillas (que no tengan que ver con cocaína), los grupos armados que hayan realizado cultivos y lo entregan también podrán someterse con rebajas a efectuar labores de desminado y erradicación manual de Cultivos. Tendrán algo más en los vínculos con la corrupción pública. Tendrán que demostrar y tener un registro probatorio que decidirán los jueces frente a ese tema. Se debatía sobre el qué hacer con los bienes de los grupos ilegales, no vamos a darles nada, es un requisito, el estado no puede devolverles un porcentaje", agregaron.

El ministro Lara detalló que este proyecto tendrá un trámite de urgencia y será prerrogada ante la ley de orden público que vence el 5 de noviembre. Asimismo, explicó que esta ley se va a reforzar con el estatuto antiterrorista que se espera radicar la semana entrante.

Sobre el monto de las penas, el ministro detalló que en caso de que un miembro del grupo armado haya sido líder de una organización criminal tendrá una reducción máxima de un 30 %, mientras que si no fue jefe criminal entonces tendrá hasta un 50 %. Además, se podrá tener en cuenta aportes a la verdad.

"Se entrega un marco normativo que permite el desmonte, el desarme y el sometimiento o el acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Aquí no hay tratamientos políticos de ninguna naturaleza a las organizaciones criminales. Aquí lo que se busca es facilitar el acogimiento, el desarme y la desmovilización de las organizaciones criminales", detalló Lara.

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