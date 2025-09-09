“No somos delincuentes”: Alcaldía de Mosquera (Nariño) sobre disparos de la Armada

Imagen de referencia. Las autoridades indicaron que la embarcación oficial de la Alcaldía no habría notificado su desplazamiento y al parecer se movilizaban en un horario no permitido. Foto: Alcaldía de Mosquera

Un confuso episodio que involucró a la Armada Nacional terminó en tragedia la madrugada del 8 de septiembre en aguas del Pacífico nariñense. La alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Lizeth Pineda, denunció que unidades militares dispararon contra la embarcación en la que se desplazaba junto a su equipo de trabajo, dejando como resultado la muerte del asesor Luis Fernando Sánchez Caicedo y herido al escolta Alvin Mosquera Peralta.

Por medio de un comunicado, este 9 de septiembre, la administración municipal relató que hacia las 4:00 de la mañana, la alcaldesa Pineda viajaba desde el casco urbano de Mosquera hacia Tumaco, donde tenía compromisos previamente agendados. La salida en esa franja horaria, explicaron, obedece a las dinámicas de la marea en el litoral Pacífico, cuyo punto más alto se registró a las 3:51 a. m.

La Alcaldía sostuvo que la comitiva “fue sorprendida por una reacción desproporcionada por parte de unidades militares, quienes abrieron fuego contra la embarcación sin que mediara advertencia previa, desencadenando el fatal desenlace”. En el pronunciamiento, la mandataria local rechazó fuertemente lo ocurrido y pidió que se adelanten investigaciones inmediatas para esclarecer responsabilidades.

La administración también cuestionó “los comentarios estigmatizantes que han circulado en redes sociales y medios de comunicación a raíz de este lamentable hecho. Los habitantes del Pacífico no somos delincuentes. Somos ciudadanos trabajadores, dignos y comprometidos con el desarrollo de nuestros territorios”, puntualizó el pronunciamiento.

Además, se hizo un llamado al respeto y al reconocimiento de las comunidades del litoral como parte fundamental del país, insistiendo en que se requieren garantías de seguridad sin estigmatización ni violencia para ejercer la función pública en esta región históricamente afectada por el abandono estatal.

Avances judiciales y disciplinarios

Tras los hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para determinar si se trató de una muerte violenta y establecer la responsabilidad penal de los uniformados que dispararon. De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria por un posible incumplimiento de los protocolos en el uso de la fuerza.

El secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, informó que el ataque se dio “en medio de circunstancias confusas” y confirmó que las autoridades departamentales mantienen contacto permanente con la Armada y el Ejército para esclarecer lo ocurrido.

El presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en sus redes sociales, señaló que el hecho obedeció a una falla en los protocolos de seguridad: “El incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.

Sin embargo, la alcaldesa Pineda exigió a la Armada Nacional y al propio jefe de Estado rectificar la información entregada públicamente, asegurando que lo sucedido no corresponde a un error de interpretación sino a una acción que debe ser investigada con rigor.

