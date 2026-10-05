“Alrededor de la 1:10 de la mañana fue atacada nuevamente la estación de Policía de Aguachica. Hace 10 días fue atacada por primera vez y esta madrugada”, aseguró el secretario de Gobierno. Según detalló, durante el atentado se escucharon cuatro detonaciones.

En la madrugada de este 5 de octubre se registró un nuevo ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Aguachica. Así lo confirmó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, a medios de comunicación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Nuevo ataque con drones cargados con explosivos contra estación de Policía de Aguachica

Lea: Destruyen dos explosivos instalados en una escuela rural de Cajibío, Cauca

Eduardo Esquivel señaló que, como resultado del ataque, un recluso resultó herido en una de sus piernas y se decretó el acuartelamiento de primer grado. Asimismo, confirmó que los hechos son “producto de los resultados del plan de seguridad que se ha implementado”.

El secretario de Gobierno dijo que no se reportan civiles ni policías muertos. Además, explicó que, aunque aún no hay certeza de quién estaría detrás del ataque, en el territorio “tiene radio de acción el Ejército de Liberación Nacional (Eln), frente Camilo Torres”.

Le recomendamos: “Hubo un desprecio temerario por la verdad”: la tutela del registrador contra Gustavo Petro

Para este lunes, Aguachica espera la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de la reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Este hecho se suma a otros ataques con drones cargados con explosivos registrados durante el fin de semana.

En la mañana del pasado 4 de octubre se registró un hostigamiento con drones y ráfagas de fusil contra la estación de Policía en El Peñol (Nariño). Asimismo, el pasado 3 de octubre, el Ministerio de Defensa denunció la muerte del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana.

Más noticias judiciales: Ordenan la captura de dueño de la hacienda Bellacruz por el desplazamiento de 70 familias

Los hechos ocurrieron en la vereda Aipecito, municipio de Neiva (Huila). Según las autoridades, el uniformado falleció tras un ataque con drones acondicionados con explosivos, perpetrado por las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.