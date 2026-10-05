“Hubo un desprecio temerario por la verdad”: la tutela del registrador contra Gustavo Petro

El expresidente Gustavo Petro Urrego habría puesto el poder de la Presidencia al servicio de una narrativa de fraude electoral sin pruebas, desacreditado a quienes organizaron las elecciones y erosionado la confianza ciudadana en el voto. Ese es el reproche que el registrador Hernán Penagos Giraldo llevó ante el Consejo de Estado en una tutela contra el exjefe de Estado que busca proteger su honra y el buen nombre suyo y de la Registraduría. Su valoración es tajante: hubo un “desprecio temerario por la verdad”. No solo por lanzar acusaciones…

El expresidente Gustavo Petro Urrego habría puesto el poder de la Presidencia al servicio de una narrativa de fraude electoral sin pruebas, desacreditado a quienes organizaron las elecciones y erosionado la confianza ciudadana en el voto. Ese es el reproche que el registrador Hernán Penagos Giraldo llevó ante el Consejo de Estado en una tutela contra el exjefe de Estado que busca proteger su honra y el buen nombre suyo y de la Registraduría. Su valoración es tajante: hubo un “desprecio temerario por la verdad”. No solo por lanzar acusaciones sin sustento, sostiene, sino por insistir en ellas pese a las auditorías y explicaciones técnicas que las contradecían.

El Espectador conoció los detalles de este recurso que ya se abrió camino en el alto tribunal. El pasado 30 de septiembre, el magistrado Nicolás Yepes Corrales aceptó estudiarlo y ordenó notificar a Petro para que ejerza su defensa y entregue un informe sobre los hechos. En la tutela, Penagos Giraldo hizo un pormenorizado recuento del contexto y de la manera en que se desarrolló la comunicación con el presidente. Aunque los momentos más tensos ocurrieron entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, para ese momento el exjefe de Estado ya había publicado más de 100 mensajes sobre un supuesto fraude antes de dirigir sus acusaciones contra él. La disputa venía desde el año anterior.

Publicidad

Le recomendamos: Hallan el cuerpo de Julián Hincapié, comunicador comunitario desaparecido en Antioquia

En concreto, en julio de 2025, Petro expresó su desconfianza frente a la transparencia de las elecciones de 2026, en medio de sus cuestionamientos al contrato de logística electoral con Thomas Greg & Sons. Para el registrador, sin embargo, el punto que llevó la controversia a los jueces fue otro: la atribución directa de delitos a su nombre y a la entidad, sin respaldo probatorio. El escrito reúne las expresiones con las que Petro convirtió sus reparos al proceso electoral en señalamientos contra el registrador. Por ejemplo, el 22 de junio afirmó: “El registrador causó una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia”.

Luego, el 26 de julio aseguró: “El registrador se prestó no solo para un fraude sino para golpear nuestra soberanía nacional”. Penagos sostiene que esas frases le atribuyen una participación consciente en la alteración de la voluntad popular. Y, aunque es consciente de que su cargo público está expuesto al escrutinio, considera que hay fronteras. “Soportar la crítica a la gestión es deber de todo servidor; soportar imputaciones penales formuladas por el Presidente y construidas sobre información falsa no lo es”. La tutela, además, explicó punto a punto los momentos y temas que llevaron, según Penagos, a que el presidente emitiera juicios sin sustento.

Le puede interesar: Excontratista de MinTransporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca

Uno de ellos fue la discusión sobre el censo electoral. Petro afirmó que el programa informático fue modificado el 26 de mayo y que esos cambios alteraron puestos y mesas de votación. Por el contrario, Penagos explicó que el censo estaba cerrado desde el 30 de abril y que las fechas citadas corresponden a la entrega de información para las auditorías de los partidos. Según el recurso, la trazabilidad de los archivos permitió demostrar que no existieron esas modificaciones. El reproche del registrador al expresidente también apunta al desconocimiento de las funciones de la entidad: “La imputación (de Petro) no solo atribuye hechos que no ocurrieron: atribuye poderes que no existen”.

La tutela lo dice así de claro: “El Registrador no cuenta votos ni declara resultados”. Otra controversia giró alrededor de los formularios E-14, las actas en las que los jurados registran los votos de cada mesa. Petro aseguró que habían desaparecido mecanismos de seguridad y que algunos documentos fueron cambiados después de publicarse. Penagos negó completamente ese señalamiento y sostuvo que mantuvo los controles de integridad y que las actas permanecieron disponibles. En el recurso, reiteró lo que trató de explicarle al presidente en varias oportunidades: “El proceso de escrutinio (donde se ‘cuentan’ los votos) no se realiza a partir de las actas digitalizadas, sino sobre las actas físicas”.

Más noticias judiciales: Luego de 28 años, identifican a joven reclutado por las Farc y muerto en la Operación Berlín

El registrador también dedicó una parte de su tutela a exponer que los mecanismos de auditorías que también fueron blanco de señalamientos por parte del expresidente, quien aseguró: “Aquí no aparece esfuerzo de verificación alguno”. Penagos expuso que todos los programas electorales fueron revisados con la participación de partidos, autoridades y observadores, y aportó referencias a los informes que varias instancias internacionales realizaron sobre el proceso electoral colombiano. Por lo tanto, expresó, “si Petro tenía alguna duda sobre ellos, disponía de herramientas para pedir información, acudir a organismos de control o promover pruebas técnicas antes de anunciar un fraude”.

Para Penagos, “esa capacidad institucional hace menos justificable, y no más, la difusión de conclusiones no corroboradas”. En este punto del relato, el registrador fue más allá y en la tutela expuso que hubo un “desprecio temerario por la verdad”, pues además de que desde un principio el expresidente no tenía cómo demostrar sus señalamientos, sus acusaciones continuaron pese a las explicaciones disponibles, las auditorías y la solicitud formal de rectificación. En el fondo de toda estas acusaciones estuvo una elección definida por un margen estrecho. El preconteo de la segunda vuelta presidencial, celebrada dio a De la Espriella una ventaja, a 250.830 votos sobre Iván Cepeda.

Lea: Imputan a 16 presuntos integrantes de tres facciones del grupo La Terraza en Antioquia

Penagos enfrentó ese escenario después de semanas dedicadas a responder sospechas sobre la organización electoral. La tutela cita a la misión de la Unión Europea, que describió la jornada como pacífica y bien organizada y destacó la independencia de los funcionarios electorales. Para el registrador, los informes de observación y auditoría son parte del respaldo documental que contradice la narrativa de una manipulación capaz de alterar resultados. La controversia tuvo también una dimensión de seguridad. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre “mensajes intimidatorios y contenidos que promueven hechos de violencia” contra Penagos y servidores de la Registraduría.

Para el registrador, esas amenazas y la advertencia de la Defensoría sirven para mostrar que el debate trascendió las diferencias entre funcionarios y afectó a quienes organizaban las elecciones. “El escrutinio reforzado que soporta un servidor público no otorga ‘carta blanca’ al Presidente para formular imputaciones sobre la comisión de un crimen, sobre la base de simples especulaciones”, se lee en la tutela. Y, aunque el propio Penagos ha solicitado formalmente la rectificación de las afirmaciones del expresidente, estas siguen en línea. En el documento, el tutelante identificó cada mensaje, presentó la respuesta con su respaldo documental y pidió una corrección dentro de 15 días hábiles.

Lea también: Defensoría pide investigar muerte de líder afrodescendiente en operativo de fuerza pública

Ese tiempo ya se agotó sin alguna corrección. Por esa razón, el registrador hizo una solicitud poco habitual en su tutela: “No se pide, como pretensión principal, que se ordene rectificar, y no por renuncia al derecho, sino porque la experiencia reciente muestra que esa orden, en su caso, deja intacta la lesión cuando no la agrava”. En otras palabras, Petro no solo ha desatendido órdenes judiciales de rectificación: incluso cuando dice cumplirlas, aprovecha para insistir en los señalamientos que los jueces le ordenaron corregir. Ante esa situación, Penagos pidió declarar la vulneración de derechos y ordenar que Petro no reitere esas acusaciones como ciertas mientras no tenga respaldo suficiente.

Para explicar esa petición, el registrador revisó anteriores órdenes judiciales dirigidas a Petro. Mencionó, por ejemplo, el caso de las periodistas a quienes llamó “muñecas de la mafia”, los señalamientos contra el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y el proceso relacionado con el entonces gerente de Coosalud. Su lectura es que algunas rectificaciones han dejado intacta la afectación o incluso la han agravado. “En otras ocasiones el accionado ha convertido el acto mismo de cumplimiento en una nueva tribuna para reafirmar lo que debía corregir”, dice la tutela. Y añade: “Ni la declaratoria de desacato ni la sanción pecuniaria han modificado ese comportamiento”.

Le recomendamos: Capturan a alias “Camilo”, señalado por atentado que dejó dos militares muertos

Ante estas evidencias, lo que pidió Penagos no es que no se le orden al expresidente a rectificar, sino que el Consejo de Estado lo haga, pero le indique expresamente cuál es el texto que deberá reproducir, sin modificaciones ni añadidos. Esta medida busca “impedir que su ejecución se convierta en una nueva oportunidad para desconocer la decisión judicial o vulnerar los derechos protegidos”. Para el registrador, cumplir requiere reconocer claramente la falta de fundamento de las acusaciones: “No se rectifica en equidad cuando el mensaje se publica de manera sarcástica o burlesca, o cuando se reitera la información que debía corregirse”.

Todos los detalles de la tutela ya los conoce el Consejo de Estado, que el pasado 30 de septiembre aceptó estudiar el recurso del registrador. De entrada, el alto tribunal explicó que la salida de Petro de la Presidencia no modifica el objeto de la controversia, pues los mensajes cuestionados fueron divulgados mientras ejercía el cargo y con el alcance que esa investidura le otorgaba. Además, el magistrado ponente, Nicolás Yepes Corrales, destacó la importancia jurídica y la trascendencia social de este debate: junto con la honra y el buen nombre de Penagos, están en discusión el derecho ciudadano a recibir información veraz sobre las elecciones y la confianza en las autoridades que las organizan.

Publicidad

Le puede interesar: Ordenan la captura de dueño de la hacienda Bellacruz por el desplazamiento de 70 familias

Por esa razón, explicó, remitir el expediente a otro juez implicaría una demora incompatible con la protección inmediata de la tutela. Ahora, el Consejo de Estado deberá escuchar al expresidente, valorar las pruebas y tomar una decisión. Mientras tanto, la postura del registrador es clara y, aunque acepta que su gestión sea cuestionada, señala que soportar “imputaciones penales formuladas por el Presidente y construidas sobre información falsa, no lo es”. Sobre todo porque, recuerda, quien acusaba tenía acceso a documentos, auditorías y explicaciones y una audiencia de millones de personas. Y, aun así, habría usado el poder de su voz para sembrar sospechas que, hasta ahora, no ha podido demostrar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.