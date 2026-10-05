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“Hubo un desprecio temerario por la verdad”: la tutela del registrador contra Gustavo Petro

El registrador Hernán Penagos acudió a la justicia por los señalamientos de fraude electoral que hizo Gustavo Petro. En el recurso asegura que las acusaciones persistieron pese a las explicaciones técnicas que las desmentían. Además, hizo una particular petición para evitar que una rectificación se convierta en una nueva oportunidad para reiterarlas.

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María José Medellín Cano y Juan David Laverde Palma
El presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.
El expresidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.
Foto: Archivo Particular

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El expresidente Gustavo Petro Urrego habría puesto el poder de la Presidencia al servicio de una narrativa de fraude electoral sin pruebas, desacreditado a quienes organizaron las elecciones y erosionado la confianza ciudadana en el voto. Ese es el reproche que el registrador Hernán Penagos Giraldo llevó ante el Consejo de Estado en una tutela contra el exjefe de Estado que busca proteger su honra y el buen nombre suyo y de la Registraduría. Su valoración es tajante: hubo un “desprecio temerario por la verdad”. No solo por lanzar acusaciones…

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial. Majomedellinc mmedellin@elespectador.com

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos. jdlaverde9 jdlaverde@caracoltv.com.co
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Comentarios
  • Dion Casio(66071)Hace 24 minutos
    EL QUE ESCRUTA ELIGE decía el Padre CAMILO.
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