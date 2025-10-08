Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Tribunal Superior de Bogotá confirmó sanción de siete años contra menor que asesinó a Miguel Uribe

El menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estará privado de su libertad en un centro del ICBF. Esto se sabe de su caso.

Redacción Judicial
08 de octubre de 2025 - 07:46 p. m.
Las autoridades ya han capturado a siete personas que estarían relacionadas con la autoría material del atentado. Los determinadores aún son una incógnita.
Las autoridades ya han capturado a siete personas que estarían relacionadas con la autoría material del atentado. Los determinadores aún son una incógnita.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la sanción de siete años de privación de la libertad contra el menor de 15 años que disparó contra el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.

El pasado 27 de agosto, un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes le impuso la sanción en un centro de atención especial para menores; sin embargo, la defensa de la familia de Uribe Turbay apeló la decisión.

Vínculos relacionados

Incautan 42 kilos de oro ocultos en tanques de gasolina en Huila
General (r) Carlos Ospina responde a investigación en su contra por asesinato de dos abogados
Nuevo ataque contra el Inpec: asesinan a guardia cuando salía de trabajar en Cali

Lea: Atentan contra mayor (r) de la Policía vinculado al caso de alias Papá Pitufo

El joven, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por ser menor de edad, le disparó al precandidato del Centro Democrático el 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón (Bogotá). El ataque causó la muerte de Miguel Uribe Turbay dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto.

El sicario fue acusado el pasado 4 de agosto por la Fiscalía General de la Nación, ante un juez especializado en el Código de Infancia y Adolescencia. En ese momento, el menor aceptó su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Para contexto: Asesino de Miguel Uribe pagará una pena de siete años de privación de la libertad

Sin embargo, una semana después, Miguel Uribe Turbay falleció como consecuencia del atentado del que fue víctima. Aunque la Fiscalía solicitó que la acusación fuera modificada, al haberse consumado el delito de homicidio agravado, la pretensión fue negada.

Según explicó el ente investigador, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no permite realizar modificaciones al expediente una vez se ha formulado y aceptado la acusación formal, como ocurrió en este caso con el confeso agresor.

Le puede interesar: Fiscalía desarticuló red transnacional de lavado de activos del Clan del Golfo

Por esta razón, el juez de primera instancia, y posteriormente, en segunda instancia, determinó que la sanción para el joven será de siete años de privación de la libertad en un centro especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Miguel Uribe Turbay

Tribunal Superior de Bogotá

Sicario Miguel Uribe Turbay

Sicario menor de edad

 

luamo(itkq6)Hace 37 minutos
Sanción ? Por un crimen cometido....y del que el pais se entero..?? Cada dia peor.. Por eso los criminales mayores buscan menores...para cometer sus delitos...LO PEOR, ahora habrá mayoria de crímenes con menores.,....
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.