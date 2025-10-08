Tribunal Superior de Bogotá confirmó sanción de siete años contra menor que asesinó a Miguel Uribe

Las autoridades ya han capturado a siete personas que estarían relacionadas con la autoría material del atentado. Los determinadores aún son una incógnita. Foto: El Espectador - José Vargas

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la sanción de siete años de privación de la libertad contra el menor de 15 años que disparó contra el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.

El pasado 27 de agosto, un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes le impuso la sanción en un centro de atención especial para menores; sin embargo, la defensa de la familia de Uribe Turbay apeló la decisión.

El joven, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por ser menor de edad, le disparó al precandidato del Centro Democrático el 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón (Bogotá). El ataque causó la muerte de Miguel Uribe Turbay dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto.

El sicario fue acusado el pasado 4 de agosto por la Fiscalía General de la Nación, ante un juez especializado en el Código de Infancia y Adolescencia. En ese momento, el menor aceptó su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sin embargo, una semana después, Miguel Uribe Turbay falleció como consecuencia del atentado del que fue víctima. Aunque la Fiscalía solicitó que la acusación fuera modificada, al haberse consumado el delito de homicidio agravado, la pretensión fue negada.

Según explicó el ente investigador, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no permite realizar modificaciones al expediente una vez se ha formulado y aceptado la acusación formal, como ocurrió en este caso con el confeso agresor.

Por esta razón, el juez de primera instancia, y posteriormente, en segunda instancia, determinó que la sanción para el joven será de siete años de privación de la libertad en un centro especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

