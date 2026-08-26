Cae alias “Águila”, presunto jefe de la Segunda Marquetalia y aliado de “Zarco Aldinever”

Alias “Águila” es señalado por las autoridades como uno de los presuntos jefes de la estructura y hombre de confianza de José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever” (imagen), en el departamento de Meta.

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La Fiscalía General de la Nación logró la captura e imputación de 11 presuntos integrantes de esta facción de las disidencias de las Farc, que operaría en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). Según el ente investigador, la estructura se dedicaba al control territorial, la intimidación de la población y la extorsión a comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores de la región.

Entre los capturados se encuentra Rafael Salgado Merchán, conocido como alias “Águila”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos jefes de la estructura y hombre de confianza de José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, en el departamento de Meta.

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Los otros diez procesados son: Juan Pablo Solano Estupiñán, Mallerly Velásquez Cárdenas, Iván Darío Moreno Domínguez, Luis Miguel Solano Lombana, José Delfín Villalobos Jiménez, Omar Santiago Rodríguez Velásquez, Breyner Alexander Rodríguez Velásquez, Cristian Camilo Cortés Cardona, Wilton Acosta Grosso y Diego Andrés Hernández Wallis.

De acuerdo con el ente investigador, varios inmuebles rurales de Puerto Gaitán habrían sido utilizados por la organización como refugios y centros de almacenamiento de armamento. En las diligencias de registro y allanamiento, realizadas en las fincas Villa La Paz (vereda Santa Bárbara) y Casa Roja (vereda Guasipati), las autoridades hallaron un revólver, tres pistolas, 133 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, chalecos tácticos y equipos de radiocomunicación, entre otros elementos.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a alias “Águila” los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

A los diez presuntos disidentes restantes se les imputaron los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó los cargos, y a todos les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El vínculo con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Esta estructura de la Segunda Marquetalia ha sido relacionada con el magnicidio del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 y murió el 11 de junio del mismo año a causa de la gravedad de sus heridas.

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En marzo pasado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia por su presunta responsabilidad en el crimen. Durante una rueda de prensa en el búnker de la Fiscalía, las autoridades señalaron como responsables a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Géner García Molina, alias “John 40”; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; alias “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez, alias “Yako”.

Según explicó la fiscal Camargo, Téllez Álvarez —quien perteneció al frente 53 de las antiguas Farc— habría servido de enlace entre el grupo criminal y la banda que ejecutó el atentado, mientras que la orden directa del crimen habría salido de “Zarco Aldinever”.

La posible relación de la Segunda Marquetalia con el magnicidio comenzó a investigarse poco después del atentado, cuando el entonces director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, mencionó por primera vez esa hipótesis. Meses después, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que una línea de investigación de inteligencia también apuntaba hacia ese grupo.

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Hasta el momento, las autoridades han capturado a nueve personas por su presunta participación en la ejecución del crimen. Tres de ellas ya fueron condenadas mediante preacuerdo, tras aceptar los cargos, y el menor de 15 años que disparó el arma fue sancionado con siete años de privación de la libertad en un centro de detención especial. Aún está pendiente establecer la responsabilidad de quienes habrían ordenado el ataque.

Las dudas sobre la muerte de “Zarco Aldinever”

Aunque se llegó a dar por hecho que “Zarco Aldinever” había muerto, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó posteriormente que no existía certeza sobre su fallecimiento en territorio venezolano, en un supuesto ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Ante los medios, el funcionario señaló: “Primero, ante todo, dije que no hay certeza; no se sabe si es cierto que este criminal haya sido asesinado por el cartel del Eln en Venezuela”. Agregó que, aunque la Segunda Marquetalia había confirmado la muerte del disidente mediante un comunicado, “no se le puede creer a los criminales”.

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El ministro explicó que, si bien las autoridades contaban con información de inteligencia que apuntaba en esa dirección, no había certeza definitiva sobre el hecho, y pidió a quienes tuvieran información sobre el paradero de “Zarco Aldinever” que la entregaran, sin importar si el hombre seguía con vida.

Esta versión contrastó con una declaración anterior del propio ministro, del 11 de agosto de 2025, en la que había asegurado que el disidente sí había sido asesinado por el Eln cerca de la frontera colombo-venezolana, presuntamente por disputas relacionadas con el narcotráfico. En esa ocasión, Sánchez explicó: “Al parecer, entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se desató una pugna criminal entre carteles”.

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