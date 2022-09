“Nunca me creyeron”: la historia de Jhon Jairo | Pódcast La Celda

Jhon Jairo Calderón cumple una condena de 12 años de prisión por hurto agravado. Sin embargo, dice que está pagando por un crimen que no cometió. Foto: El Espectador

Hace siete años lo último que buscaba Jhon Calderón era meterse en problemas. Este artista de 31 años resultó detenido en el cerro de Monserrate e implicado en un caso de robo. Sin embargo, hasta hoy sostiene que es inocente.

Durante su tiempo en la cárcel explotó sus habilidades artísticas y trabajó en la primera agencia de publicidad que funciona desde una cárcel. Pero también vivió momentos de terror, como el motín de La Modelo en el año 2020.

Este es uno de los relatos que componen “La Celda: voces de libertad”, un pódcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta segunda temporada incluye seis relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

