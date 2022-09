Hasta siempre, Gaby | Podcast La Celda

Podcast: ser mujer trans migrante y pospenada en Colombia. Foto: El Espectador

Gaby Luzardo era una mujer trans venezolana de 40 años. Llegó a Bogotá a finales de 2015 en busca de mejores oportunidades, pues en su país comenzaba una crisis social y económica. Terminó detenida por el delito de tráfico de estupefacientes y durante cerca de cuatro años estuvo en tres cárceles del país.

Allí, privada de la libertad, hizo su tránsito de género y se convirtió en una de las principales defensoras de los derechos de la población LGTBI, principalmente en la prisión de Acacías, donde, aseguró, vivió un completo infierno.

“La Celda: voces de libertad” es un pódcast realizado por El Espectador y la Fundación Acción Interna que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Esta segunda temporada incluye seis relatos que están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

