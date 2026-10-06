Ordenan trasladar a La Picota a Olmedo López y Sneyder Pinilla, pese a orden de un juez

Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla, principales testigos de la investigación por el desfalco a la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (Ungrd), serán trasladados de cárcel por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La entidad acaba de firmar un decreto en el que ordenó el cambio de prisión para ambos, quienes estaban recluidos en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (Ejepo), ubicada en el Cantón Militar de Puente Aranda en Bogotá. Ahora, pasarán a estar…

Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla, principales testigos de la investigación por el desfalco a la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (Ungrd), serán trasladados de cárcel por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La entidad acaba de firmar un decreto en el que ordenó el cambio de prisión para ambos, quienes estaban recluidos en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (Ejepo), ubicada en el Cantón Militar de Puente Aranda en Bogotá. Ahora, pasarán a estar presos en La Picota.

(En contexto: Sneyder Pinilla responde por chats que relacionan a Vladimir Fernández con caso Ungrd)

La decisión la firmó el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, que depende directamente del Ministerio de Justicia. López y Pinilla ya confesaron ante la justicia los detalles del más grave caso de corrupción en el gobierno Petro, que hoy tiene a un exministro y dos expresidentes del Congreso en la cárcel. Por sus delaciones es que las pesquisas han podido avanzar y, precisamente por su colaboración, un juez de control de garantías ordenó que ambos fueran recluidos en una guarnición militar.

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Por esa razón, el abogado Gustavo Moreno, quien representa a Sneyder Pinilla, señaló: "Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas. Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas".

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Y agregó: "No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia". La decisión a la que hace referencia el abogado es la que tomó el juez John Mario Díaz, quien explicó en audiencia pública el 31 de agosto de 2024 que los testigos corrían riesgo de ser recluidos es una cárcel de máxima seguridad. Justamente lo que acaba de desconocer el gobierno De la Espriella.

PRONUNCIAMIENTO URGENTE:



Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del INPEC que ordena su traslado a la cárcel La Picota.



Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión… pic.twitter.com/NgP0RbuY6K — Gustavo Moreno (@GustavoMorenoRi) October 6, 2026

En esa audiencia, el juez señaló que, tras "escuchar las intervenciones de la bancada de la defensa técnica y revisar los elementos materiales probatorios que fueron presentados, encontró el despacho que, en efecto, la vida de estos ciudadanos se encuentra en riesgo, no sólo porque estén ejerciendo ese acto de, entre comillas, (de ser) "sapos", como lo refirieron algunos integrantes de la bancada de la defensa, sino por la dignidad y el poder que pueden ostentar algunos de los actores que integran esta presunta estructura criminal y que indiscutiblemente, sí tienen un interés en que la verdad no salga a flote, en que la investigación no camine y en que las líneas de investigación que está adelantando la Fiscalía se entorpezca".

Sneyder Pinilla cooperó con la justicia, participó en una agencia encubierta y sigue siendo testigo en procesos de corrupción. Ignorar las órdenes judiciales de protección lo expone a un riesgo grave y puede silenciarlo. Exigimos garantías inmediatas para su vida e integridad. pic.twitter.com/pdjVRPH6g9 — Gustavo Moreno (@GustavoMorenoRi) October 6, 2026

Por su parte, el abogado José Moreno, defensor de Olmedo López, señaló que mientras la orden judicial del juez Díaz no sea aclarada o modificada "por el juez competente, ejecutar el traslado podría configurar su incumplimiento y comprometer la responsabilidad de quienes autoricen o materialicen la decisión, asunto cuya determinación corresponderá a las autoridades competentes. Desde este momento, la defensa deja expresa constancia de que hace responsables a quienes ordenen, autoricen o ejecuten este traslado por cualquier afectación que pueda sufrir la vida o integridad personal de Olmedo López o de los miembros de su familia".

🚨RECHAZAMOS EL TRASLADO DE OLMEDO LÓPEZ A LA PICOTA.



Existe una orden judicial que dispuso su reclusión en el Cantón Militar Caldas.



La propia Fiscalía reconoció por escrito que su riesgo se incrementó por colaborar con la justicia, afirmó que esa situación no ha mejorado y… pic.twitter.com/IhqZbBIXWi — Jose Moreno Caballero – Abogado Penalista (@JoseMorenoCab) October 6, 2026

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