Sneyder Pinilla responde por chats que relacionan a Vladimir Fernández con caso Ungrd

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), rompió su silencio con una carta tras las publicaciones sobre chats que supuestamente involucran al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, con la supuesta entrega de dinero del entramado de corrupción a la exsocia del abogado. Pinilla, quien ya fue condenado por el escándalo de corrupción de la Unidad, precisó el alcance de lo que sabe sobre el togado.

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“Sobre el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, solo puedo referirme a lo que me consta: Olmedo López me manifestó que quien hoy es magistrado, entonces secretario jurídico de la Presidencia, nos había recomendado a una señora para asesorar a mi jefe de entonces, después de una actuación de la Contraloría General de la Nación”, escribió.

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Pinilla afirmó que no protege a nadie, pero que tampoco usará la justicia “para enlodar personas ni afirmar hechos que no me constan, como algunos quieren hacer ver”. Sostiene que se intenta “desviar la discusión y confundir a la opinión pública” y que se han filtrado chats “sin contexto” que él mismo entregó voluntariamente a la justicia.

Esas conversaciones fueron publicadas por la revista Cambio. La más importante es el cruce de unos mensajes el 9 de enero de 2024 en los que, según esa publicación, Pinilla habría estado en el apartamento de Irma Solangel Torres para entregarle una cuota del dinero que se usó para el capítulo de los carrotanques de La Guajira. Sin embargo, Pinilla fue claro y dijo que eso jamás ocurrió y que, en efecto, ese día estuvo en el apartamento de la abogada, por instrucción de Olmedo López, quien le había pedido que le explicara su caso a la jurista para una posible asesoría jurídica. Nada más.

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El hoy testigo clave de la Fiscalía recordó que ha declarado ante la justicia y que entregó su celular, conversaciones, fotografías, contratos y documentos, y que su principio de oportunidad fue avalado dos veces por jueces de control de garantías. También reconoció su participación en la entrega de dineros para sobornar a congresistas por instrucción de Olmedo López, director de la Ungrd. Según su relato, la propia Corte Suprema consignó, en el auto que abrió instrucción contra Iván Name y Andrés Calle, que López declaró sobre lo mismo: la orden de conseguir COP 4.000 millones y entregarlos a esos congresistas.

Sobre el valor de su testimonio, señaló que “la información entregada ha hecho parte de actuaciones judiciales en las que distintas personas han aceptado cargos, suscrito preacuerdos o acudido a principios de oportunidad. Existen, además, decisiones condenatorias y otras actuaciones en curso. Cada proceso tiene su propio estado y debe ser tratado con rigor”.

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La carta también responde a los cuestionamientos sobre vacíos en las pruebas. “Es importante aclarar que, respecto a las faltas de chat, fui yo quien contó cómo eliminé varias conversaciones, como la del señor Rosero, conocido como el Pastuso”, dice.

Sobre la ausencia de datos de ubicación de su celular, afirmó: “Sobre la no existencia de alguna georreferenciación de mi teléfono, fui yo quien contó cómo, para la época, utilicé paralelamente dos teléfonos más, que fueron destruidos cuando el escándalo inició y aún no sabía que luego me entregaría a la justicia y colaboraría con ella”. También agrega que algunas celdas no coinciden con ciertos encuentros porque los implicados, según varias declaraciones ante la Corte Suprema, no llevaron sus teléfonos en algunos desplazamientos.

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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo a El Espectador que esos chats no bastan para compulsar copias contra Fernández, pues no ve indicios de un delito. Los calificó de "chats descontextualizados" y afirmó que la fiscal que lleva el caso Ungrd, María Cristina Patiño, mantiene la misma posición. Camargo agregó que quienes piensen lo contrario pueden acudir con una denuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Fuentes cercanas al proceso añadieron que en las conversaciones no hay prueba de delito "más allá de la consecución de un puesto dentro del gobierno".

La Corte Constitucional, por su parte, emitió un comunicado de tres puntos. Afirma que sus magistrados están amparados por la presunción de inocencia y que darán las explicaciones que las autoridades les requieran. El alto tribunal también precisó que respetará las decisiones de las autoridades competentes y que las decisiones de la Corporación son colegiadas y no se comprometen por situaciones personales de sus integrantes.

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