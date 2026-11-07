Palacio de Justicia: estas son las más recientes medidas judiciales a favor de las víctimas

Este 6 y 7 de noviembre se cumplen 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los hechos dejaron un saldo de 94 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, y al menos otras 12 desaparecidas. Sin embargo, estas cifras no dan cuenta de la totalidad de las víctimas y, hasta hoy, muchos continúan buscando el rastro de sus seres queridos desaparecidos durante la toma por parte del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas miitares. En lo que va de 2026, la Jurisdicción…

Este 6 y 7 de noviembre se cumplen 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los hechos dejaron un saldo de 94 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, y al menos otras 12 desaparecidas. Sin embargo, estas cifras no dan cuenta de la totalidad de las víctimas y, hasta hoy, muchos continúan buscando el rastro de sus seres queridos desaparecidos durante la toma por parte del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas miitares. En lo que va de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado dos medidas orientadas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas y sus familias.

La primera medida se conoció el pasado 22 de abril, cuando la justicia transicional decretó medidas cautelares por un año para que tres lugares relacionados con la tortura y desaparición de personas que salieron del Palacio de Justicia sean resignificados. Las medidas fueron solicitadas ante la JEP por Helena Urán Bidegain, académica e hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, quien fue asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Puntualmente, se trata de la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá y el Cementerio del Sur y Parque Villamayor.

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Sobre la Casa del Florero, utilizada durante el holocausto por la Fuerza Pública como lugar de interrogatorios y torturas, y donde se realizaron procedimientos de clasificación de las víctimas, la JEP ordenó consolidar y mantener de manera permanente la sala “6 y 7 de noviembre de 1985” como un espacio para narrar y resignificar lo ocurrido. En esa línea, la jurisdicción ordenó implementar recorridos pedagógicos por los espacios del museo que fueron utilizados por las autoridades, así como instalar placas con frases destinadas a contribuir a la reconstrucción de la memoria.

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Estas medidas debían ser coordinadas por el Ministerio de Cultura, la Oficina Asesora de Memoria Institucional (OAMISIP) y la Oficina de Justicia Restaurativa de la JEP, en un plazo de tres meses. Sobre las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá, que, según la jurisdicción, fueron escenario de graves violaciones a los derechos humanos, se ordenó la instalación de una placa para recordar lo sucedido en noviembre de 1985. De acuerdo con la JEP, en ese lugar se cometieron crímenes contra personas que salieron con vida de la toma y retoma y que, con el paso de los años, se convirtieron en espacios de “silencio y desidia institucional”.

Según la JEP, la finalidad de la instalación de esta placa es “dejar constancia visible de los crímenes allí perpetrados, garantizando que quienes habitan y transitan el espacio conozcan su significado histórico, y contribuyendo así a la preservación de la memoria y a la dignificación de las víctimas”. Además, se ordenó la creación de una cátedra obligatoria sobre “derechos humanos y memoria histórica sobre los hechos del Palacio de Justicia” para todas las escuelas de formación de la Fuerza Pública. La justicia transicional también ordenó diseñar e instalar al menos cuatro murales de memoria histórica en los espacios disponibles entre las rejas del Cantón Norte, como una medida de resignificación simbólica.

Por otra parte, la JEP ordenó incorporar de manera permanente en los museos de la Fuerza Pública exposiciones sobre “los hallazgos de las comisiones de la verdad y lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia sobre los hechos del Palacio de Justicia de Colombia, dentro del relato histórico construido por las Fuerzas Militares en la narrativa museográfica de sus museos institucionales”. Estas acciones, que deben ser lideradas por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, deberán cumplirse en un plazo máximo de seis meses, a partir del 22 de abril.

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Sobre el Cementerio del Sur y Parque Villamayor, que fueron utilizados como fosa común donde, según la JEP, terminaron inhumados varios cuerpos de las personas que perecieron en el holocausto del Palacio de Justicia y es actualmente un lugar de interés forense donde se adelantan labores de búsqueda de personas desaparecidas, la jurisdicción ordenó distintas acciones. Por ejemplo, que haya murales para recordar que los lugares fueron fosa común de víctimas del holocausto, así como la creación de una exposición sobre “la historia y las memorias del Parque Zonal de Villa Mayor y del Cementerio del Sur”, vinculándolas con los hechos del Palacio de Justicia.

Estas últimas acciones debían ser adelantadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Jurídica y la Consejería de Paz, así como por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), con el acompañamiento permanente de las víctimas y de las oficinas asesoras de la JEP. Todo ello debía cumplirse en un plazo máximo de tres meses. La segunda medida se conoció el 23 de septiembre de este año, cuando la Sección de Apelación de la jurisdicción transicional tomó una nueva decisión sobre las medidas destinadas a proteger la memoria y la verdad de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

La decisión se produjo luego de resolver una apelación presentada también por Urán Bidegain. En ella, la Sección de Apelación ordenó al Ministerio de Defensa instalar la placa conmemorativa del Cantón Norte no solo en la entrada de la sede militar, sino también en las caballerizas. Aunque la JEP ya había ordenado la instalación del objeto, la hija del magistrado Urán consideró insuficiente que esta se ubicara únicamente en el acceso al lugar y que quedara por fuera el espacio al que fueron llevados sobrevivientes del Palacio de Justicia. La Sección de Apelación le dio la razón y señaló que las caballerizas fueron escenario de torturas y ejecuciones, por lo que recordar los hechos únicamente desde el exterior no permite identificar el sitio específico donde ocurrieron esas violaciones de derechos humanos.

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Según la decisión, ubicar una placa en el interior de las instalaciones también busca que quienes actualmente trabajan allí conozcan ese pasado. Para la Sección de Apelación, la medida puede promover una reflexión crítica entre los integrantes del Ejército sobre la actuación de miembros de la Fuerza Pública durante y después de la retoma del Palacio de Justicia. Las dos placas deberán reconocer que esos lugares estuvieron vinculados con graves violaciones de derechos humanos e incluir un mensaje orientado a la verdad, la dignificación de las víctimas y la no repetición.

El Ministerio cuenta con tres meses a partir del auto, fechado el 16 de septiembre de 2026, para instalar las placas. Cumplido ese plazo, deberá presentar un informe dentro de los cinco días siguientes. La decisión también confirmó las demás medidas de memoria que habían sido apeladas, entre ellas las relacionadas con los alrededores del Cantón Norte y otros lugares vinculados con los hechos del Palacio de Justicia. A pesar de estas medidas, son muchos los interrogantes que, 41 años despúes, la justicia aún le debe a las víctimas, a sus familias y al país.

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