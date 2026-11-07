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Palacio de Justicia: estas son las más recientes medidas judiciales a favor de las víctimas

En lo que va de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado dos medidas orientadas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Este 6 y 7 de noviembre se conmemoran 41 años del holocausto.

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Redacción Judicial
Palacio de Justicia
En lo que va de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado dos medidas orientadas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas y sus familias.
Foto: Archivo

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Este 6 y 7 de noviembre se cumplen 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los hechos dejaron un saldo de 94 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, y al menos otras 12 desaparecidas. Sin embargo, estas cifras no dan cuenta de la totalidad de las víctimas y, hasta hoy, muchos continúan buscando el rastro de sus seres queridos desaparecidos durante la toma por parte del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas miitares. En lo que va de 2026, la Jurisdicción…

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 5 horas
    los causantes del holocausto del palacio de justicia fueron los terroristas del m19, grupo al que perteneció Petro que parece que todavia no se ha desmovilizado porque todavía ondea la bandera de los terroristas.
  • Carlos Arturo(92784)Hace 6 horas
    Recomiendo la miniserie Palacio de Netflix bastante ajustada a la realidad que se conoce.
  • antonio(7747)Hace 6 horas
    Navarro Wolff calificó la toma del Palacio de J.como "uno de los grandes errores del M-19. Argumentaba que las salidas legales,indultos o tratamientos diferenciales para superar los hechos del conflicto debían incluir tanto a guerrilleros como a militares y civiles.Criticó que mientras el proceso penal contra los del M-19 se archivó tras los acuerdos de 1990, los miembros de la Fuerza Pública involucrados en delitos cometidos durante la retoma del Palacio no recibieron beneficios.
  • German(31430)Hace 8 horas
    Muy completa la información, me queda la duda: las acciones restaurativas contempladas en la primera medida ya se ejecutaron ? Todos los plazos establecidos ya se cumplieron
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