Cada 22 horas, un niño o niña es reclutado por grupos armados en Colombia, advierte Unicef

En el evento, realizado este 6 de noviembre en Bogotá y organizado por los gobiernos de Suecia y Canadá, junto con Unicef, también participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de…

“El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es inevitable, es prevenible”, aseguró Vanessa Fraizer, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento. Según cifras de Unicef, en Colombia, cada 22 horas, un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados.

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En el evento, realizado este 6 de noviembre en Bogotá y organizado por los gobiernos de Suecia y Canadá, junto con Unicef, también participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo. “Prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia. La niñez tiene que ser protegida y salvaguardada en todo momento”, aseguró el jefe de cartera.

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“El reclutamiento no destruye únicamente el proyecto de vida de un niño, una familia o una comunidad: compromete el futuro de un país”, enfatizó el ministro Cancino. Según las cifras presentadas durante el encuentro, más de 1.570 menores han sido afectados por el reclutamiento y la utilización en los últimos cinco años.

Durante la conferencia, los participantes insistieron en que la prevención del reclutamiento requiere una respuesta articulada entre el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad internacional. En esa línea, la representante especial sobre niñez y conflictos armados llamó a fortalecer las acciones para proteger a los menores del conflicto armado en Colombia.

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Teniendo en cuenta este panorama, los organizadores señalaron que la discusión del próximo Plan Nacional de Desarrollo representa una oportunidad para traducir estos compromisos en políticas públicas y recursos concretos. Entre las medidas planteadas por los participantes están fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados, garantizar el acceso a educación y oportunidades para los jóvenes y reforzar la protección en entornos digitales, donde los grupos armados utilizan herramientas tecnológicas para contactar y atraer a menores.

En pronunciamientos anteriores, la Defensoría del Pueblo ya ha advertido sobre las cifras de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Solo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, han sido identificados 113 casos de reclutamiento de menores. Aunque la entidad señaló que, en comparación con los datos de años anteriores, la cifra ha disminuido, esta reducción no implica, necesariamente, una disminución del reclutamiento.

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De los 113 casos registrados hasta agosto de este año, el 58 % corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 42 % corresponde a niñas y adolescentes. En cuanto a la pertenencia étnica, el 24 % de los casos corresponde a menores pertenecientes a comunidades indígenas y el 9 % a población afrocolombiana. El 67 % restante no se reconoce como perteneciente a ningún grupo étnico.

Por otra parte, el Estado Mayor Central (EMC) sigue siendo el grupo que presuntamente más menores reclutó durante el periodo evaluado de 2026, con el 26,5 % de los casos. Le sigue el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 21,2 %, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que registra el 20,4 % de las denuncias.

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