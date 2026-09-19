“Papá Pitufo” y el pleito judicial con el que busca cobrar su pensión de vejez

Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y catalogado como el zar del contrabando en Colombia, quiere reclamar su pensión. En agosto de 2024, el fondo público de pensiones (Colpensiones) expidió una resolución en la que lo reconoció como beneficiario de una pensión de vejez. Aunque “Pitufo” podía acceder al derecho y reclamar su mesada, había un requisito, debía siempre cobrarlo en ventanillas de Bancolombia. El problema que tuvo, y por el que está peleando actualmente, es que no puede cobrar su dinero de esa manera, porque fue…

Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y catalogado como el zar del contrabando en Colombia, quiere reclamar su pensión. En agosto de 2024, el fondo público de pensiones (Colpensiones) expidió una resolución en la que lo reconoció como beneficiario de una pensión de vejez. Aunque “Pitufo” podía acceder al derecho y reclamar su mesada, había un requisito, debía siempre cobrarlo en ventanillas de Bancolombia. El problema que tuvo, y por el que está peleando actualmente, es que no puede cobrar su dinero de esa manera, porque fue privado de la libertad en Portugal por delitos relacionados con contrabando, mismos por los que es pedido en extradición en Colombia.

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Aunque un juez ordenó que le abrieran una cuenta bancaria para que le consignaran el dinero y pudiera disponer de él más fácilmente desde cualquier parte del mundo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de tumbar esa orden. Antes de iniciar el pleito jurídico, el llamado zar del contrabando buscó que el Banco BBVA abriera la cuenta de ahorros a su nombre y no tener que estar presente en el país para recibir la pensión. Esa cuenta, según le dijo al banco y Colpensiones estaba “destinada exclusivamente a recibir su pensión”. Para que le dieran luz verde a su petición “aportó documentación relacionada con su identidad, situación financiera y origen de los recursos”. A pesar de tener todos los documentos le negaron la apertura de la cuenta.

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El banco BBVA sustentó su respuesta en la “necesidad de efectuar una validación presencial de identidad” de “Pitufo”. Además de eso, la entidad financiera dijo que debía analizar “riesgos legales, reputacionales, crediticios y de conocimiento del cliente” y para eso necesitaban que él se presentara en alguna de sus oficinas en Colombia, cosa que no podía hacer por estar detenido en Europa. El banco dijo en ese momento que actuó en “cumplimiento de sus deberes legales de administración y prevención de riesgos” del sistema.

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Las reglas que aplicó el BBVA fueron las de "lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft)". La entidad bancaria halló "información pública y antecedentes que lo vinculan con investigaciones penales" de suma gravedad. Esas pesquisas eran nada más y nada menos que "por presuntos delitos de contrabando, cohecho y lavado de activos". De igual forma, el banco detectó "una circular roja de Interpol y una solicitud de extradición". Para el banco esos elementos generaban "riesgos de cumplimiento, legales y reputacionales que resultan incompatibles". Sostuvieron que el riesgo no desaparecía aun cuando la cuenta fuera únicamente "destinada al pago de una mesada pensional".

Buscando una salida, “Pitufo” presentó una reclamación ante el Defensor del Consumidor Financiero y ante la Superintendencia Financiera de Colombia, sin obtener una solución. La Superintendencia únicamente trasladó el caso de nuevo al BBVA. Con una nueva negativa, “Papá Pitufo” tomó las vías judiciales. Ante el juzgado 20 Administrativo de Bogotá presentó una tutela alegando la vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social. También alegó afectaciones al "debido proceso", a la igualdad, al derecho de petición y al habeas data personal. El juez de primera instancia debía decidir si las exigencias del banco constituían una barrera desproporcionada de acceso para el zar a su pensión.

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El pasado 12 de agosto, el juzgado "accedió al amparo deprecado dentro de la acción de tutela". Esa instancia consideró que el banco BBVA "invocó riesgos generales, pero no explicó de qué manera concreta" las razones para negarse a abrir la cuenta bancaria. Para el juzgado, un requisito presencial no podía convertirse en "una barrera absoluta para acceder a una prestación de seguridad social". Por ello, le ordenó al banco que "adopte e implemente un protocolo remoto y seguro de verificación de identidad". Adicionalmente, le indicó que debía proceder a la "apertura de una cuenta pensional o cuenta de ahorros equivalente". Sin embargo, esa cuenta debía contar "con restricciones y controles especiales" para recibir únicamente fondos pensionales.

Por otra parte, ordenó a la Superintendencia Financiera "emitir una respuesta de fondo respecto de la queja presentada". Sin embargo, la entidad bancaria no cumplió la orden de inmediato y presentó un recurso de impugnación. Según dijo el banco, la decisión judicial le imponía "obligaciones ajenas a su marco constitucional, legal y operativo". Sostuvo que obligarlo a abrir una cuenta con restricciones especiales resultaba "incompatible con la naturaleza jurídica" bancaria. Insistió en que la decisión judicial de primera instancia "desconoció la autonomía contractual de la entidad" financiera. Argumentó también que los establecimientos privados tienen derecho a "abstenerse de contratar cuando existen razones objetivas de riesgo".

El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que debía determinar si primaba la autonomía bancaria y el Sarlaft o el acceso a la pensión de “Papá Pitufo”. El pasado 17 de septiembre, esa instancia decidió revocar la sentencia del juzgado. En su lugar, el tribunal decidió "negar las pretensiones de la acción de tutela" promovida por el llamado zar del contrabando. Según su análisis, la postura del banco fue "el resultado del análisis efectuado dentro de los procedimientos" legales aplicables. Además, que la negativa de abrir la cuenta bancaria no respondió a "criterios caprichosos, discriminatorios o ajenos a la actividad financiera" del país.

Por ahora, el zar del contrabando seguirá sin reclamar los dineros de su pensión y a la espera de una decisión en Europa que pueda regresarlo a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el contrabando de los cuales es señalado. Por su parte, el pleito pensional pasará a manos de la Corte Constitucional para que determine si lo selecciona para su eventual revisión y le da un nuevo round a la petición de “Papá Pitufo”.

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