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“Papá Pitufo” y el pleito judicial con el que busca cobrar su pensión de vejez

El llamado zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, es un pensionado. Sin embargo, por sus pendientes con la justicia no ha podido acceder al dinero que mes a mes el Estado debe pagarlo. El caso ha recorrido ya dos instancias y podría discutirse nuevamente en la Corte Constitucional.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
19 de septiembre de 2026 – 02:36 p. m.
“Papá Pitufo” reclama millonaria indemnización al Estado por orden de captura en su contra
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como ‘El Zar del Contrabando’.
Foto: Archivo

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Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y catalogado como el zar del contrabando en Colombia, quiere reclamar su pensión. En agosto de 2024, el fondo público de pensiones (Colpensiones) expidió una resolución en la que lo reconoció como beneficiario de una pensión de vejez. Aunque “Pitufo” podía acceder al derecho y reclamar su mesada, había un requisito, debía siempre cobrarlo en ventanillas de Bancolombia. El problema que tuvo, y por el que está peleando actualmente, es que no puede cobrar su dinero de esa manera, porque fue…

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial. JhordanR11 jrodriguez@elespectador.com
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