 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que ha encontrado la JEP sobre violencia sexual y abortos forzados dentro de las Farc

La JEP no parte de cero. Investigaciones sobre reclutamiento y secuestro ya dejaron pistas sobre las violencias que ocurrieron dentro de las Farc. Ahora esos hallazgos serán claves para esclarecer hasta dónde llegó la responsabilidad de sus antiguos comandantes que acaban de ser llamados a rendir versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
18 de septiembre de 2026 – 06:05 p. m.
Lo que ha encontrado la JEP sobre violencia sexual y abortos forzados dentro de las Farc
La JEP llamó a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos a rendir versión por violencias sexuales dentro de las antiguas Farc.
Foto: Isabel Valdés -

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en la investigación sobre las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio cometidas dentro de las antiguas Farc. Seis exintegrantes del último Secretariado fueron llamados a rendir versión por hechos sufridos por personas adultas que también pertenecían a la guerrilla. En esa diligencia, esta instancia de justicia transicional busca que sean los mismos comparecietes quienes entreguen información y respondan a las preguntas de víctimas y magistrados en una de las…

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

FARC

Jep

las Farc

Noticias de Colombia

Noticias hoy

Violencia sexual
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido