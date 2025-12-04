Petro avala extradición de jefe del Tren de Aragua a Chile, pese a petición de Maduro

Alias Gocho, líder del Tren de Aragua en chile, fue capturado en Chiscas (Boyacá), en febrero de este año. Tenía circular roja de Interpol. Foto: Fiscalía General de la Nación

El presidente Gustavo Petro le puso la firma a la orden para extraditar a Chile a Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido con el alias de “Gocho”. El hombre es señalado de pertenecer al Tren de Aragua y de presuntamente haber participado en el homicidio de un militar desertor venezolano, en febrero de 2024. La decisión de su extradición se da en medio de la tensión política que generó el caso, pues también el gobierno de Venezuela solicitó la extradición a ese país.

Carrillo Ortiz está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, junto a otros tres presuntos integrantes del Tren de Aragua capturados en Colombia: Dayonis Orozco, alias “El Botija”; Carlos Gómez, alias “Bobby”; y Larry Álvarez, alias “Larry Changa”. Sus versiones ante la justicia son claves, porque podrían dar cuenta de la posible relación entre el Tren de Aragua y el régimen de Nicolás Maduro, que está bajo la mira de la Corte Penal Internacional.

El pedido de extradición a Colombia, casi simultáneo por parte de Chile y Venezuela, generó una fuerte tensión diplomática en junio de este año. Aunque la Corte Suprema de Justicia ya le había dado luz verde a las extradiciones de tres de ellos, la decisión final de aprobar su extradición quedó solo en manos del presidente Petro, quien debía definir a cuál de los dos países se los entregaría para su judicialización.

Sin embargo, una resolución de la Presidencia de la República, publicada en el Diario Oficial del 3 de diciembre de este año, le dio vía libre al envío a Chile de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, capturado en febrero de 2025 en Boyacá, y le cerró a Venezuela la posibilidad de someterlo a su sistema judicial. Ahora serán las autoridades del país austral quienes lo judicializarán por su presunta responsabilidad en el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda.

La extradición de este hombre ya tenía el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 23 de octubre emitió su concepto favorable. Al estudiar el caso y la solicitud, la Sala Penal del alto tribunal determinó que “la petición de extradición del ciudadano colombo-venezolano, formulada por el Gobierno de la República de Chile, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido”.

Con el visto bueno de la Corte Suprema, el presidente Petro ordenó conceder la extradición de alias “Gocho” a Chile y ordenar su entrega a las autoridades de ese país, bajo el compromiso de que “el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, la decisión del gobierno de Colombia, según se lee en la resolución, podrá ser objeto del recurso de reposición.

El crimen del teniente Ojeda

El teniente Ronald Ojeda era un militar desertor del Ejército venezolano que había salido de su país en medio de presiones del régimen venezolano y se refugió en Santiago (Chile). El 21 de febrero de 2024, hombres disfrazados de agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) asaltaron su vivienda y se lo llevaron con rumbo desconocido. Luego, el 1 de marzo, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Los restos del teniente Ojeda habían sido metidos en una maleta con cal y enterrados en las bases de una construcción de la comuna de Maipú, en Santiago. Desde ese momento, la Fiscalía chilena empezó a seguirle la pista al caso. El 11 de febrero de este año, Chile le envió una nota verbal a Colombia por medio de su embajada en Bogotá, pidiendo la extradición de Luis Alfredo Carrillo Ortiz y de otras dos personas, al parecer, vinculadas al crimen.

Según los argumentos de la Fiscalía chilena, estas personas tendrían vínculos con la organización Piratas de Aragua, una célula del Tren de Aragua en Chile. “Hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”, dijo Ángel Valencia, fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, en una declaración entregada a medios de comunicación en enero de este año.

Según el fiscal chileno, uno de los testigos dijo que Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, habría dado “el encargo y el pago” al Tren de Aragua para secuestrar, asesinar y desaparecer al teniente Ojeda. El funcionario del régimen venezolano se refirió a ese señalamiento por medio de su programa de televisión. “Yo no le voy a responder. No han podido encontrar a los asesinos; si ellos hurgan, van a encontrar a los asesinos facilito”.

La teoría de las autoridades chilenas sobre la presunta relación entre el régimen de Nicolás Maduro, el Tren de Aragua y el asesinato del militar refugiado en Chile, fue llevada el 28 de marzo de este año a la Corte Penal Internacional para que pusiera la lupa sobre el gobierno de Venezuela. Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, dijo en ese momento que la investigación “apunta en la dirección de un móvil político”.

La captura de alias “Gocho”

Tras el asesinato del teniente Ojeda, las autoridades tuvieron las primeras pistas de que Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, podría estar en Colombia. Durante tres meses le siguieron la pista, en atención a una circular roja de Interpol, hasta que el 7 de febrero de 2025 fue capturado en el municipio de Chiscas (Boyacá), en una operación de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Policía de Investigaciones de Chile, el Gaula Élite de la Policía colombiana y la Fiscalía.

“Tras cometer el hecho delictivo, el capturado huyó hacia Colombia para evadir el control de las autoridades chilenas, desplazándose hasta el municipio de Chiscas (Boyacá), donde permanecía oculto, dedicándose a realizar oficios varios con el fin de pasar desapercibido entre los pobladores”, dijo la Policía en su momento. Agregó que alias “Gocho” era “considerado el hombre de confianza” de alias “Bobby”, capturado en diciembre de 2024 en Norte de Santander y hoy detenido en la cárcel La Picota.

Alias “Gocho” era buscado por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes. Pero la principal razón por la que Chile le pidió a Colombia su extradición es la posible vinculación con el crimen del teniente Ojeda y la información que podría entregar sobre el presunto vínculo criminal entre el Tren de Aragua, el régimen de Nicolás Maduro y funcionarios como el ministro Diosdado Cabello.

No en vano, Venezuela le salió al paso a la solicitud de extradición de Chile y también le pidió a Colombia no enviar a alias “Gocho” al país austral, sino a Caracas para su judicialización. La Fiscalía chilena y exfiscales de Venezuela, como Zair Mundaray, han cuestionado la solicitud y han dicho que se trataría de una estrategia para desviar la mirada de la Corte Penal Internacional, puesta sobre Venezuela y sobre posibles vínculos con el crimen del exmilitar.

“Acá hay varias anomalías. A partir del mecanismo de cooperación, construir un expediente, ¿para qué? ¿Para luego ir a hacer una solicitud de extradición respecto de unos hechos respecto a los cuales no tienes competencia territorial para investigar?”, dijo en junio de este año el exfiscal Mundaray en un diálogo con Noticias Caracol. Agregó que la única forma de que Venezuela judicialice a alias “Gocho” es confirmando que el crimen del teniente Ojeda se planificó allá.

“Es un hecho que no ha ocurrido en territorio venezolano. Pero solo si aceptas que se trata de un crimen que ha sido planificado en Venezuela, y eso ya lo ha negado el Ministerio Público venezolano, de alguna manera estás aceptando que en Venezuela ha ocurrido algún acto del iter criminis (camino del delito)”, agregó el exfiscal venezolano. Ahora, con la decisión del presidente Petro de enviar a alias “Gocho” a Chile y no a Venezuela, se destraba el trámite judicial, pero podría crecer de nuevo la tensión diplomática entre los tres países.

