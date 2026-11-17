El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe, quien lo señaló de ordenar el crimen del senador y precandidato presidencial, víctima de un ataque sicarial en junio de 2025. A través de redes sociales, el exmandatario pidió a su abogado, Alejandro Carranza, que denuncie en su nombre a Tarazona por calumnia. “Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”, escribió el exmandatario.

Tarazona estuvo presente en el Primer Simposio Internacional de Seguridad, organizado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que comenzó este 17 de noviembre. Allí sostuvo que la investigación por el magnicidio no debe concentrarse únicamente en la Segunda Marquetalia, la disidencia que, según la Fiscalía, ordenó el crimen. La mujer le atribuyó la presunta orden al expresidente Petro.

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“El foco no debe estar en la Segunda Marquetalia. Es muy gaseoso decir que Iván Márquez mandó a matar a Miguel. Cada vez que capturan a alguien de la Segunda Marquetalia, dicen: ‘Un capturado más del magnicidio de Miguel’. No es así, fueron organizadores, los logísticos y quienes financiaron, pero sobre quienes dieron la orden, la Fiscalía tendrá que hacer su labor. Presuntamente y como la investigación tiende a establecerlo, fue el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro”, dijo Tarazona.

Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona. https://t.co/PDvi7kc4o7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2026

No es la primera vez que Tarazona hace declaraciones de este tipo. El 14 de octubre, en una entrevista con Noticias Caracol, afirmó que el dinero para financiar el crimen “salió de Venezuela” y que ya entregó esa información a la Fiscalía. También dijo que la orden de asesinar al senador “salió del Congreso”, según información que habría recibido en 2025 sobre posibles amenazas contra los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

En esa misma entrevista, Tarazona aseguró: “Se ha hablado en la Fiscalía, lo he hablado yo con la fiscal (Luz Adriana Camargo Garzón), que una de las líneas de investigación del crimen de Miguel es que fue un crimen de Estado. Hay una línea de investigación, lo que quiere decir que hay elementos probatorios que llevan a ese enunciado de que pudo haber salido la orden del Gobierno Nacional”. Añadió que el rol de ese grupo ilegal no sería el de determinador, como lo ha sostenido la Fiscalía: “La Segunda Marquetalia hace parte del aspecto material y no determinador del magnicidio de Miguel”.

Sobre la hipótesis de la Fiscalía de que el crimen habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Márquez”, afirmó: “Decir que fue la Segunda Marquetalia es un enunciado muy gaseoso, no nos dice absolutamente nada (…) La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos y que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”.

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Estas declaraciones llevaron a pronunciarse a la Corte Suprema de Justicia, el pasado 11 de noviembre. La magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, de la Sala Especial de Instrucción, abrió una indagación previa contra dos excongresistas del partido Comunes, Sandra Ramírez Lobo y Luis Alberto Albán Urbano, alias “Marcos Calarcá”, por señalamientos sobre su supuesta participación en el crimen. La decisión se tomó tras una compulsa de copias de la Fiscalía remitida el 20 de octubre.

En la entrevista con Caracol Televisión, Tarazona también había mencionado a Albán en relación con el crimen. El exrepresentante a la Cámara, quien ejerció entre 2022 y 2026, rechazó los señalamientos el 14 de octubre a través de X. El pronunciamiento también fue firmado por los exsenadores Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez Lobo e Imelda Daza Cotes, y por el exrepresentante Omar de Jesús Restrepo.

En el mensaje, el excongresista denunció una campaña de ataques, desinformación, estigmatización y acusaciones falsas dirigida contra Rodrigo Londoño, presidente de Comunes, contra otros dirigentes del partido y contra quienes integraron su bancada en el Congreso. Según el texto, esa ofensiva tendría su mayor expresión en el jefe de Estado, a quien responsabilizó de hacer señalamientos contra Londoño: “Dicha campaña tiene su punto máximo en cabeza del propio presidente de la República, quien no se ha ahorrado epítetos y señalamientos contra Rodrigo Londoño”, señala.

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El pronunciamiento también rechazó lo dicho por Tarazona y reafirmó el compromiso del partido con el Acuerdo de Paz: “Las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional, nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano. Ni los entrampamientos, ni las calumnias, ni los montajes, podrán alejarnos de ese camino”. Los firmantes aseguraron además estar “prestos a atender culaquier requerimiento de las autoridades correspondientes” en relación con el caso de Miguel Uribe Turbay.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía establecer la cadena de mando y de financiación del crimen y evaluar si Albán tuvo alguna relación con la preparación del atentado. Como Albán fue representante a la Cámara por Comunes, esa cartega del Gobierno solicitó remitir la información a la Corte Suprema de Justicia para que determine si le corresponde conocer el caso por su fuero constitucional.

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025, tras permanecer más de dos meses en cuidados intensivos. Fue víctima de un ataque sicarial, el pasado 7 de junio de 2025, durante un evento de campaña para aspirar a la presidencia en el parque El Golfito, en Bogotá. Para el crimen se utilizó a un menor de 15 años, quien le disparó tres veces con una Glock 9 milímetros.

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