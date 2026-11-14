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De Medellín a Dabeiba: el plan de soldados y paramilitares para desaparecer a 35 inocentes

Después de más de dos décadas buscando verdad, las víctimas del Ejército y los paramilitares en Dabeiba (Antioquia) conocieron la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionada con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de 35 personas, incluidos cinco menores de edad. Cinco exmilitares pagarán penas de hasta seis años y medio de trabajos reparadores por los crímenes que perpetraron.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Entrega de cuerpos de personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Dabeiba Antioquia por parte de la jurisdicción especial de paz JEP
El cementerio Las Mercedes, de Dabeiba (Antioquia), fue usado como sitio para sepultar de forma clandestina a víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
Foto: El Espectador - José Vargas

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Su nombre es Luis Fernando Chaverra Grisales y es de Medellín. Lleva una camisa blanca, pantalón de dril y unos zapatos Converse. Camina al lado de su hijo, Hugo Chaverra, quien carga un cofre de madera coronado por una cinta con un nombre en letras doradas: Óscar Rodrigo Chaverra Grisales. La imagen es del 10 de agosto de 2025 y el rostro de Luis Fernando muestra el cansancio por el tiempo y la búsqueda de su hermano, desaparecido el 16 de diciembre de 2005. Encontró sus restos 20 años después, en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • UJUD(9371)Hace 21 minutos
    Gracias a la JEP.
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