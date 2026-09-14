Policía retorna a Guamalito tras destrucción de estación y evacuación de uniformados

Más de 150 uniformados de la Policía fueron enviados a reformar la seguridad en el corregimiento de El Guamalito, en el municipio de El Carmen (Norte de Santander), después de que el pasado 11 de septiembre la estación de Policía fuera totalmente destruida, al parecer, por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Un día antes del hecho, los policías que hacían presencia en el lugar tuvieron que se evacuados en helicópteros por los riesgo de seguridad que tenían.

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Según se conoció este lunes 14 de septiembre, el general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, lideró el retorno de la fuerza pública al lugar. De acuerdo con lo dicho por la institución, a El Guamalito llegaron un total de 150 uniformados de los comandos especiales y la Policía Nacional retornó al corregimiento.

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La institución expresó que la llegada y refuerzo de uniformados se da «con el fin de asegurar la zona mientras uniformados reconstruyen la infraestructura afectada por los ataques, una demostración de autoridad en el territorio donde prevalece el orden y la ley». Asimismo, durante el retorno fue capturada una de las personas que tendría relación con la destrucción de las instalaciones de la Policía en la madrugada del viernes pasado.

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Se trata de «trompón», quien sería explosivista del Eln, a quien además se le incautó material explosivo. Este hombre, según señalan las autoridades, «Además, «era operador de drones con los que se realizaron diferentes atentados a la fuerza pública en este sector».

Desde el pasado lunes 7 de septiembre se registraron varios ataques contra las instalaciones de la Policía, la mayoría de ellos con explosivos lanzados desde drones. En ese momento, las instalaciones quedaron gravemente afectadas y, aunque ningún uniformado resultó herido, el riesgo era inminente.

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Por eso, el pasado jueves 10 de septiembre los policías de Guamalito tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Además, se conoció por denuncias de la propia comunidad que tras la retirada de los uniformados, hombres que serían integrantes del Eln entraron a las instalaciones afectadas y dinamitaron lo que quedaba de la estructura.

En ese momento el alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, dijo a la Caracol Radio que «en estos momentos el corregimiento no cuenta con policía activa allá. Esta situación genera preocupación para toda la comunidad y en especial para esta administración municipal, toda vez que el corregimiento de Guamalito es un punto especial y estratégico, toda vez que es el punto de ingreso del César hacia el Catatumbo».

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