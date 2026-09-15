Un repaso a la historia: las heridas que dejaron las masacres estudiantiles de 1954 y 1984

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. Así anunció el presidente Abelardo de la Espriella la creación de un protocolo nacional para regular las protestas en universidades públicas. Durante la alocución presidencial del pasado 13 de septiembre, el primer mandatario señaló que su propósito es distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y las situaciones de alteración del orden público. Además, aseguró que la Policía…

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. Así anunció el presidente Abelardo de la Espriella la creación de un protocolo nacional para regular las protestas en universidades públicas. Durante la alocución presidencial del pasado 13 de septiembre, el primer mandatario señaló que su propósito es distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y las situaciones de alteración del orden público. Además, aseguró que la Policía Nacional será la primera autoridad en responder ante estos hechos. Su anuncio permite hacer un repaso a la historia sobre los episodios de violencia estatal en contra protestas universitarias que terminaron en graves violaciones de derechos humanos.

La masacre de 1954

La violencia del 8 y 9 de junio de 1954 comenzó con una ofrenda floral en memoria de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. El hombre fue víctima de una bala de la Policía en la noche del 7 de junio de 1929, en medio de las protestas estudiantiles contra el gobierno del entonces presidente Miguel Abadía Méndez. Mientras los estudiantes conmemoraban la vida de Bravo Pérez en el Cementerio Central de Bogotá, en la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez Restrepo, oriundo de Aranzazu (Caldas) y estudiante de Medicina y Filosofía, fue asesinado luego de que policías ingresaran al campus y abrieran fuego. El joven, de 23 años, falleció luego de que una bala le impactara en la cabeza.

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Su muerte generó indignación entre la población estudiantil, lo que llevó a que los jóvenes de la Universidad Nacional de Bogotá y de otras instituciones, como la Javeriana, el Externado, los Andes, la Libre, el Rosario y la Gran Colombia, se congregaran hacia las 10 de la mañana en la rotonda del sector de San Diego y marcharan hacia la Plaza de Bolívar. Sin embargo, durante el recorrido, soldados del Batallón Colombia, quienes esperaban la ceremonia de licenciamiento tras su regreso de la Guerra de Corea, librada entre 1951 y 1954, dispararon contra los manifestantes. Aunque no es claro quién atacó primero, lo cierto es que los uniformados descargaron sus fusiles. En total, nueve estudiantes y un civil fueron asesinados, y decenas de personas resultaron heridas.

Masacre a manos del Batallón Colombia el 9 de junio de 1954. Foto: Archivo El Espectador

Pese a que quienes murieron fueron los estudiantes, el entonces comandante del Ejército Nacional, el general Alfredo Duarte Blum, atribuyó el ataque a los jóvenes. Según su versión, se trataba de una acción impulsada por la influencia laureanista y comunista, con la que se buscaba provocar la caída del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Desde entonces, el 8 y 9 de junio se conmemoran en Colombia como el Día del Estudiante Caído. Los nombres de los jóvenes asesinados, Jaime Moore Ramírez, Hernando Morales Sánchez, Hugo León Velásquez, Carlos José Grisales, Álvaro Gutiérrez Góngora, Elmo Gómez Lucich (peruano), Rafael Sánchez Matallana (del Colegio Virrey Solís) y Hernando Ospina, son apenas algunos de una lista de víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado.

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La mascre de 1984

En mayo de 1984, el estudiante de odontología de la Universidad Nacional Jesús León Patiño fue asesinado. “Chucho”, como lo conocían sus amigos y compañeros, era representante de Cooperación Estudiantil, un grupo que comenzó como un programa de ayuda alimentaria y terminó convirtiéndose en un espacio de veeduría y movilización en torno al bienestar universitario. A comienzos de ese mes, el joven viajó a su ciudad natal, pero su familia le perdió el rastro el 9 de mayo cuando hizo una parada en Cali (Valle del Cauca) para visitar a uno de sus hermanos. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado en predios cercanos a la Universidad del Valle. El cuerpo, que fue trasladado a Pasto (Nariño), presentaba heridas de bala, signos de quemaduras con cigarrillos, amarraduras y otras señales de tortura.

Las primeras versiones de las autoridades indicaron que su muerte se habría producido durante un robo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene certeza sobre quiénes fueron los responsables del crimen. A esto se sumó que, el 14 de mayo de ese mismo año, el profesor de medicina Luis Armando Muñoz González fue secuestrado cuando salía de su consultorio. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del día siguiente, en la carrera Séptima con calle 82, en Bogotá. Ambos crímenes llevaron a que los estudiantes se reunieran en la capital para organizar un homenaje en su nombre y protestar por sus asesinatos. La jornada del miércoles 16 de mayo terminó siendo conocida como la Masacre de la Universidad Nacional.

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Según la ivnestigación de Archivos del Búho, al menos 80 personas, entre estudiantes, profesores y habitantes de la zona, fueron detenidos el 16 de mayo de 1984. La fuerza pública los habría obligado a usar una especie de capuchas, elaboradas por los mismos uniformados. Foto: Archivo El Espectador,

La fuerza pública ingresó a la institución educativa, donde se registraron la quema de un bus en la reconocida plaza “Che” Guevara, una explosión y disparos contra los estudiantes. El humo fue la señal de que el tropel había comenzado y, en las entradas de la universidad iniciaron los enfrentamientos contra el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que derivaron en casos de tortura y abuso sexual por parte de la fuerza pública. Durante una entrevista realizada en 2024 por El Espectador, el excomisionado de la Verdad Saúl Franco aseguró que los jóvenes fueron “heridos a bala, detenidos, torturados y desaparecidos (…) Nosotros en la comisión estimamos que hubo, por lo menos, cinco heridos a bala y 81 detenidos, pero hay cifras mucho más grandes”.

Luego de 42 años, no es claro cuántas personas fallecieron durante los altercados. “Había también una reacción de estos grupos organizados dentro de la universidad. Al parecer también participaron algunas personas que estaban o habían estado vinculadas a organizaciones armadas y esto precipitó un enfrentamiento supremamente violento con resultados que hasta hoy nadie tiene claro”, aseguró Saúl Franco en su momento. Tras la masacre, la Universidad Nacional fue cerrada durante un año. Cuatro décadas después, y en medio del anuncio del presidente De la Espriella, las muertes de estudiantes vuelven a cobrar relevancia y ponen sobre la mesa la discusión sobre los límites que debe tener la actuación del Estado frente al derecho a la protesta social de los estudiantes.

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