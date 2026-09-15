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Un repaso a la historia: las heridas que dejaron las masacres estudiantiles de 1954 y 1984

En su discurso, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la Policía Nacional será la primera autoridad en ingresar cuando una manifestación estudiantil derive en lo que él denominó “terrorismo urbano”. Su anuncio recuerda las masacres estudiantiles de 1945 y 1984, ambas a manos de las autoridades.

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Ana Sofía Montes Peláez
15 de septiembre de 2026 – 09:01 a. m.
Un repaso a la historia: las heridas que dejaron las masacres estudiantiles de 1954 y 1984
Detenciones de los estudiantes a manos de la fuerza pública durante el 16 de mayo de 1984.
Foto: Archivo El Espectador

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“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. Así anunció el presidente Abelardo de la Espriella la creación de un protocolo nacional para regular las protestas en universidades públicas. Durante la alocución presidencial del pasado 13 de septiembre, el primer mandatario señaló que su propósito es distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y las situaciones de alteración del orden público. Además, aseguró que la Policía…

Por Ana Sofía Montes Peláez

amontes@elespectador.com
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Comentarios
  • Carlos Arturo(92784)Hace 9 minutos
    » Voy a ir por uds…..,.» Por favor, son estudiantes no bandidos. No se cansa de imitar a Trump y Bukele este tal FF filipichin felino.
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