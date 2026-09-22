En Suárez (Cauca), tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido 5 del Ejército, junto con la Fuerza Aérea y en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, capturaron por orden judicial a un hombre señalado de integrar una red de apoyo al terrorismo vinculada a la estructura Jaime Martínez, bajo el mando de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) de alias "Iván Mordisco".

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Capturan a alias “Bladimir”, presunto disidente y uno de los más buscados por minería ilegal

Se trata de alias "Bladimir" o "Morcilla", quien según información de inteligencia militar, figuraba entre los ocho hombres más buscados por delitos ambientales en Cauca, y por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de hasta COP 100 millones.

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De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría liderado actividades de explotación ilícita entre 2019 y 2023 en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde estas prácticas habrían causado afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales de la zona.

Las autoridades señalaron que su captura golpea las finanzas y la capacidad de articulación de la estructura Jaime Martínez, al reducir su capacidad de acción para coordinar economías ilícitas, sostener redes locales y mantener actividades criminales en puntos estratégicos del norte del Cauca. Tras la captura, alias "Bladimir" fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su posterior judicialización.

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Este resultado se suma a otro golpe reciente contra las disidencias de alias "Iván Mordisco" en Cauca. Un día antes, el 21 de septiembre, el Ejército y la Policía capturaron en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, a alias "Correa", presunto jefe de las milicias urbanas de la misma estructura Jaime Martínez.

Con más de cuatro años dentro de la organización, alias "Correa" habría sido pieza de "Mordisco" para la ejecución de acciones terroristas en zonas urbanas del norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca, donde presuntamente participó en la planeación de ataques y en la adecuación de vehículos cargados con explosivos.

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La captura fue el resultado de más de tres meses de labores de inteligencia adelantadas por la Fuerza de Despliegue Rápido 4, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional, que permitieron ubicar, seguir y verificar al objetivo en una de las zonas de mayor interés operacional del cañón del Micay.

Según las pruebas recopilados en la investigación, alias "Correa" tendría un papel relevante dentro de la estructura y sería hombre de confianza de alias "Jairo" o "Jairito", señalado como jefe principal de la organización. Las autoridades establecieron que el capturado se habría dedicado a identificar movimientos y capacidades de la fuerza pública, información que presuntamente era utilizada para planear ataques y emplear artefactos explosivos improvisados.

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Las autoridades investigan además su posible participación en cinco acciones terroristas registradas el 10 de junio de 2025 donde en total ocurrieron 24 ataques concentradas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que dejaron un saldo de cinco civiles muertos y dos policías asesinados: el patrullero Jair Gonzalo Gurrete Bolaños, en Caloto, y el patrullero Duván Andrés Ramírez Cárdenas, en Villa Rica. Los ataques también dejaron a 28 personas heridas, entre ellas 19 civiles, siete policías y dos militares.

En Valle del Cauca se presentaron 13 hechos violentos en los municipios de Jamundí, Palmira, Buenaventura y en la ciudad de Cali, mientras que en el Cauca se registraron diez acciones terroristas en Patía, Suárez, Toribío, Villa Rica, Timbiquí, Morales, Corinto, Caloto y Buenos Aires. Entre las modalidades empleadas por los grupos armados ilegales figuran cuatro vehículos adecuados con explosivos, tres motocicletas bomba, diez lanzamientos de artefactos explosivos, cuatro ataques con armas de fuego y el hallazgo de dos cilindros bomba en vía pública.

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