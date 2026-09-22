El ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, entregó este 22 de septiembre detalles sobre cómo será el proyecto de ley de sometimiento que está preparando junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara. El jefe de la cartera de Justicia dijo que no otorgarán ningún tipo de estatus político a las estructuras criminales ni abrirán espacio para negociaciones. El proyecto será estudiado por el Congreso en los próximos días.

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Rebajas de hasta el 50 % de la pena: ministro Cancino da detalles de la ley de sometimiento

“No va a haber cárceles especiales. Obviamente, en los sitios sí puede haber cárceles y pueden existir establecimientos productivos. La víctima será el eje y puede tomar decisiones de fondo para beneficios y libertades condicionales. De verdad que es una ley muy completa”, aseguró el ministro Cancino durante un pronunciamiento a medios de comunicación a la salida del Congreso.

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Asimismo, el ministro señaló que quienes busquen acogerse al sometimiento a la justicia tendrán que entregar información a las autoridades. “Para poder someterse a la ley, tienen que hacer un aporte no solo de verdad, justicia, reparación, desmovilización, rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas. Además, tiene que dar aportes sobre corrupción que haya efectuado o vínculos políticos”, explicó el alto funcionario.

En ese sentido, mencionó que, si no existen estos aportes, estas personas tendrán “difícil someterse a la ley u obtener los beneficios”. El ministro Cancino agregó que, para las personas que tengan posición de mando dentro de las estructuras ilegales, la rebaja de su pena será del 30 %, mientras que para los demás será del 50 %. “Obviamente hay algunas circunstancias que van a jugar para mejorar o no, pero siempre dependiendo del aporte que haga con las condiciones de sometimiento”.

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En cuanto a las extradiciones, el ministro de Justicia aseguró que estas continuarán vigentes: “No hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni extradiciones. Eso no juega. Y las personas que ya estén capturadas, el Estado no se desgastó para capturarlas. Tampoco van a hacer parte de la ley de sometimiento”.

El ministro Cancino también habló sobre los traslados de presos por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se han registrado en los últimos días. “Eso todavía está dentro de un marco que es propio del Inpec, pero, por supuesto, es una de las estrategias seguir el traslado a centros de más rigor y control, que se está avanzando con ello”.

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También el jefe de la cartera de Justicia hizo referencia a la terminación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con la disidencia de las Farc conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. “No hay negociación. El Gobierno no negocia”, aseguró el ministro.

Agregó que están evaluando cuál será el camino a seguir tras el cierre de las negociaciones. “Ellos están mirando si se someten y si siguen la vía jurídica que está para ellos, sus versiones, su judicialización. Habrá noticias buenas o malas para ellos en los próximos días, dependiendo de cómo se sigan comportando frente al proceso que se inició”, concluyó el alto funcionario.

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