Se trata de Marco Antonio Hernández Paternina. Su automóvil fue atacado con cinco impactos de bala cuando se movilizaba por el barrio Carrizal de Barranquilla tras finalizar su turno en la cárcel El Bosque.

A través de su cuenta en X, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó y condenó el ataque contra un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la noche de este sábado 28 de noviembre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Condeno este cobarde atentado contra Marco Antonio Hernández Paternina, dragoneante del Inpec, quien fue atacado con arma de fuego cuando se movilizaba en su vehículo, al salir de su turno de servicio en la cárcel El Bosque", detalló el presidente De la Espriella en su cuenta en X.

Según la información de las autoridades, el dragoneante fue trasladado a un hospital donde fue atendido tras recibir varios impactos. "Mi solidaridad con él, su familia y todos los integrantes del Inpec. Hechos como este no pueden quedar en la impunidad y vamos a capturar a los responsables", agregó el mandatario.

Le puede interesar: De la Espriella presentará al Congreso "ley Arias Cabrales" para policías y militares

En las semanas recientes, el Inpec emitió una alerta por posibles ataques con explosivos a sus instalaciones, especialmente en Bogotá y señaló que se solicitará la presencia policial preventiva a los alrededores de las sedes, sobre todo en horarios y fechas con mayores visitantes, así como al ingreso y egreso de los funcionarios a las cárceles.

Condeno este cobarde atentado contra Marco Antonio Hernández Paternina, dragoneante del INPEC, quien fue atacado con arma de fuego cuando se movilizaba en su vehículo, al salir de su turno de servicio en la cárcel El Bosque.



Mi solidaridad con él, su familia y todos los… https://t.co/18S0aV6LWo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 29, 2026

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.